Пентагон выводит 700 морских пехотинцев из Лос-Анджелеса после стабилизации ситуации

Пентагон выводит из Лос-Анджелеса 700 морских пехотинцев, размещенных в городе в прошлом месяце на фоне протестов против усиления иммиграционного контроля. Об этом сообщает The Hill, информирует УНН.

Детали

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, с возвращением стабильности в Лос-Анджелес министр обороны Пит Хэгсет приказал передислоцировать 700 морских пехотинцев, "чье присутствие четко сигнализировало: беззаконие не будет терпеться".

Парнелл утверждает, что "безошибочное присутствие" морских пехотинцев в городе "способствовало восстановлению порядка и поддержанию верховенства права", даже несмотря на то, что мало кто из военнослужащих оставался на виду у общественности после первой демонстрации силы в июне - пишет издание.

СМИ добавляет, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает сокращать свое военное развертывание в Лос-Анджелесе после того, как глава Белого дома приказал направить в город около 4100 военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии, а позже 700 морских пехотинцев, чтобы подавить протесты против рейдов агентов Иммиграционной и таможенной службы.

"Этот шаг был жестко раскритикован должностными лицами штата Калифорния за обход согласия губернатора Гэвина Ньюсома, который обвинил Трампа в разжигании напряженности путем развертывания войск, которое, по его мнению, было ненужным", - говорится в статье.

Напомним

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о завершении развертывания части подразделений Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, которые были задействованы для сдерживания протестов. Подразделения были переброшены в город на фоне масштабных протестов, вспыхнувших в результате случаев чрезмерного применения силы со стороны правоохранителей.

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