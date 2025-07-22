Пентагон выводит 700 морских пехотинцев из Лос-Анджелеса после стабилизации ситуации
Киев • УНН
Пентагон выводит 700 морских пехотинцев из Лос-Анджелеса, которые были размещены в прошлом месяце на фоне протестов против усиления иммиграционного контроля. Министр обороны Пит Хэгсет приказал передислоцировать военных после возвращения стабильности в город.
Пентагон выводит из Лос-Анджелеса 700 морских пехотинцев, размещенных в городе в прошлом месяце на фоне протестов против усиления иммиграционного контроля. Об этом сообщает The Hill, информирует УНН.
Детали
По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, с возвращением стабильности в Лос-Анджелес министр обороны Пит Хэгсет приказал передислоцировать 700 морских пехотинцев, "чье присутствие четко сигнализировало: беззаконие не будет терпеться".
Парнелл утверждает, что "безошибочное присутствие" морских пехотинцев в городе "способствовало восстановлению порядка и поддержанию верховенства права", даже несмотря на то, что мало кто из военнослужащих оставался на виду у общественности после первой демонстрации силы в июне
СМИ добавляет, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает сокращать свое военное развертывание в Лос-Анджелесе после того, как глава Белого дома приказал направить в город около 4100 военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии, а позже 700 морских пехотинцев, чтобы подавить протесты против рейдов агентов Иммиграционной и таможенной службы.
"Этот шаг был жестко раскритикован должностными лицами штата Калифорния за обход согласия губернатора Гэвина Ньюсома, который обвинил Трампа в разжигании напряженности путем развертывания войск, которое, по его мнению, было ненужным", - говорится в статье.
Напомним
На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о завершении развертывания части подразделений Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, которые были задействованы для сдерживания протестов. Подразделения были переброшены в город на фоне масштабных протестов, вспыхнувших в результате случаев чрезмерного применения силы со стороны правоохранителей.
В Лос-Анджелесе полиция применила слезоточивый газ, разгоняя протестующих15.06.25, 05:56 • 5679 просмотров