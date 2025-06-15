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В Лос-Анджелесе полиция применила слезоточивый газ, разгоняя протестующих

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Полиция Лос-Анджелеса разогнала протестующих "No Kings", выступающих против политики Трампа. Митингующие бросали предметы, полиция применила дымовые шашки и конную полицию.

В Лос-Анджелесе полиция применила слезоточивый газ, разгоняя протестующих

Полиция Лос-Анджелеса издала приказы о разгоне протестующих в нескольких районах центра города, где проходят демонстрации "Нет королям" против политики Дональда Трампа. Об этом информирует УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

В субботу днем полиция Лос-Анджелеса издала приказ о разгоне протестующих "Нет королям" после того, как толпа предположительно начала бросать предметы возле федерального здания в центре города.

Отмечается, что хотя демонстрация в целом носила мирный характер, сотрудники полиции Лос-Анджелеса сообщили, что "люди в толпе бросали камни, кирпичи, бутылки и другие предметы".

Протестующие, опрошенные CBS News Los Angeles, обвинили в эскалации напряженности полицию.

Они пришли очень, очень жесткие и агрессивные, и именно это создало все это. Без предупреждения. Они просто замаскировались... Это огорчает, потому что как люди могут чувствовать, что их голоса слышат, когда их жестоко подавляет само государство

- сказал один из протестующих.

По информации CBS News, правоохранители применили дымовые и светошумовые гранаты, оттесняя толпу от федерального здания. 

Также для разгона протестующих привлекли конную полицию.

"Комендантский час в центре города, введенный мэром Карен Басс во вторник, остается в силе. Начиная с 8 вечера, никому не разрешено находиться в зоне площадью в одну квадратную милю в центре Лос-Анджелеса до 6 утра воскресенья, за некоторыми исключениями", - говорится в заметке CBS News.

Напомним

В США проходят массовые протесты "No kings" против политики Трампа и милитаризации, совпадая с 250-летием армии и днем рождения президента. Ожидается участие миллионов американцев в 50 штатах. 

В день рождения Трампа в Вашингтоне состоялся парад к 250-летию Армии США15.06.25, 03:10 • 4852 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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