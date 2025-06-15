В Лос-Анджелесе полиция применила слезоточивый газ, разгоняя протестующих
Киев • УНН
Полиция Лос-Анджелеса разогнала протестующих "No Kings", выступающих против политики Трампа. Митингующие бросали предметы, полиция применила дымовые шашки и конную полицию.
Полиция Лос-Анджелеса издала приказы о разгоне протестующих в нескольких районах центра города, где проходят демонстрации "Нет королям" против политики Дональда Трампа. Об этом информирует УНН со ссылкой на CBS News.
Детали
В субботу днем полиция Лос-Анджелеса издала приказ о разгоне протестующих "Нет королям" после того, как толпа предположительно начала бросать предметы возле федерального здания в центре города.
Отмечается, что хотя демонстрация в целом носила мирный характер, сотрудники полиции Лос-Анджелеса сообщили, что "люди в толпе бросали камни, кирпичи, бутылки и другие предметы".
Протестующие, опрошенные CBS News Los Angeles, обвинили в эскалации напряженности полицию.
Они пришли очень, очень жесткие и агрессивные, и именно это создало все это. Без предупреждения. Они просто замаскировались... Это огорчает, потому что как люди могут чувствовать, что их голоса слышат, когда их жестоко подавляет само государство
По информации CBS News, правоохранители применили дымовые и светошумовые гранаты, оттесняя толпу от федерального здания.
Также для разгона протестующих привлекли конную полицию.
"Комендантский час в центре города, введенный мэром Карен Басс во вторник, остается в силе. Начиная с 8 вечера, никому не разрешено находиться в зоне площадью в одну квадратную милю в центре Лос-Анджелеса до 6 утра воскресенья, за некоторыми исключениями", - говорится в заметке CBS News.
Напомним
В США проходят массовые протесты "No kings" против политики Трампа и милитаризации, совпадая с 250-летием армии и днем рождения президента. Ожидается участие миллионов американцев в 50 штатах.
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