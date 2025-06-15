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У Лос-Анджелесі поліція застосувала сльозогінний газ, розганяючи протестувальників

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Поліція Лос-Анджелеса розігнала протестувальників "No Kings", які виступають проти політики Трампа. Мітингувальники кидали предмети, поліція застосувала димові шашки та кінну поліцію.

У Лос-Анджелесі поліція застосувала сльозогінний газ, розганяючи протестувальників

Поліція Лос-Анджелеса видала накази про розгін протестувальників у декількох районах центру міста, де відбуваються демонстрації "Ні королям" проти політики Дональда Трампа. Про це інформує УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

У суботу вдень поліція Лос-Анджелеса видала наказ про розгін протестувальників "Ні королям" після того, як натовп імовірно почав кидати предмети біля федеральної будівлі в центрі міста.

Зазначається, що хоча демонстрація в цілому мала мирний характер, співробітники поліції Лос-Анджелеса повідомили, що "люди в натовпі кидали каміння, цеглу, пляшки та інші предмети".

Протестувальники, опитані CBS News Los Angeles, звинуватили в ескалації напруженості поліцію.

Вони прийшли дуже, дуже жорсткі та агресивні, і саме це створило все це. Без попередження. Вони просто замаскувалися... Це засмучує, бо як люди можуть відчувати, що їхні голоси чують, коли їх жорстоко придушує сама держава

- сказав один із протестувальників.

За інформацією CBS News, правоохоронці застосували димові та світлошумові гранати, відтісняючи натовп від федеральної будівлі. 

Також для розгону протестувальників залучили кінну поліцію.

"Комендантська година в центрі міста, введена мером Карен Басс у вівторок, залишається чинною. Починаючи з 8 вечора, нікому не дозволено перебувати в зоні площею в одну квадратну милю в центрі Лос-Анджелеса до 6 ранку неділі, за деякими винятками", - йдеться у дописі CBS News.

Нагадаємо

У США проходять масові протести "No kings" проти політики Трампа та мілітаризації, збігаючись із 250-річчям армії та днем народження президента. Очікується участь мільйонів американців у 50 штатах. 

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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