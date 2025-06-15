У Лос-Анджелесі поліція застосувала сльозогінний газ, розганяючи протестувальників
Київ • УНН
Поліція Лос-Анджелеса розігнала протестувальників "No Kings", які виступають проти політики Трампа. Мітингувальники кидали предмети, поліція застосувала димові шашки та кінну поліцію.
Поліція Лос-Анджелеса видала накази про розгін протестувальників у декількох районах центру міста, де відбуваються демонстрації "Ні королям" проти політики Дональда Трампа. Про це інформує УНН з посиланням на CBS News.
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У суботу вдень поліція Лос-Анджелеса видала наказ про розгін протестувальників "Ні королям" після того, як натовп імовірно почав кидати предмети біля федеральної будівлі в центрі міста.
Зазначається, що хоча демонстрація в цілому мала мирний характер, співробітники поліції Лос-Анджелеса повідомили, що "люди в натовпі кидали каміння, цеглу, пляшки та інші предмети".
Протестувальники, опитані CBS News Los Angeles, звинуватили в ескалації напруженості поліцію.
Вони прийшли дуже, дуже жорсткі та агресивні, і саме це створило все це. Без попередження. Вони просто замаскувалися... Це засмучує, бо як люди можуть відчувати, що їхні голоси чують, коли їх жорстоко придушує сама держава
За інформацією CBS News, правоохоронці застосували димові та світлошумові гранати, відтісняючи натовп від федеральної будівлі.
Також для розгону протестувальників залучили кінну поліцію.
"Комендантська година в центрі міста, введена мером Карен Басс у вівторок, залишається чинною. Починаючи з 8 вечора, нікому не дозволено перебувати в зоні площею в одну квадратну милю в центрі Лос-Анджелеса до 6 ранку неділі, за деякими винятками", - йдеться у дописі CBS News.
Нагадаємо
У США проходять масові протести "No kings" проти політики Трампа та мілітаризації, збігаючись із 250-річчям армії та днем народження президента. Очікується участь мільйонів американців у 50 штатах.
В день народження Трампа у Вашингтоні відбувся парад до 250-річчя Армії США15.06.25, 03:10 • 9006 переглядiв