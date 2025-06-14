США охопили протести "No kings" у день народження Трампа та ювілею армії

Сьогодні у різних містах США розпочалися акції протесту "No kings" на тлі 250-річчя армії країни, а також - дня народження американського лідера Дональда Трампа, передає УНН.

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За даними CNN, очікується, що мільйони американців сьогодні візьмуть участь у протестах, які, за прогнозами організаторів, стануть найсильнішим проявом опозиції до адміністрації президента Дональда Трампа з моменту його вступу на посаду в січні.

Понад 2000 демонстрацій у всіх 50 штатах заплановано в рамках руху "Без королів", який, за словами організаторів, прагне відкинути "авторитаризм, політику, орієнтовану на мільярдерів, та мілітаризацію демократії".

Як відзначає видання, ця мобілізація є прямою відповіддю на військовий парад Трампа сьогодні ввечері, присвячений 250-річчю армії США, що збігається з його 79-річчям.

У США планують провести грандіозний військовий парад на день народження Трампа – AP