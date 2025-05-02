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У США планують провести грандіозний військовий парад на день народження Трампа – AP

Київ • УНН

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Армія США розробляє план військового параду на честь 250-річчя армії, що збігається з днем народження Трампа. Участь візьмуть тисячі військових та техніка.

У США планують провести грандіозний військовий парад на день народження Трампа – AP

Нові плани щодо можливого військового параду, присвяченого 250-й річниці армії Сполучених Штатів, що співпадає із днем народження президента США Дональда Трампа, передбачають участь понад 6600 солдатів, щонайменше 150 транспортних засобів та 50 гелікоптерів. Про це повідомляє Associated Press передає УНН.

Видання зазначає, що отримало документи планування заходу, датовані 29 та 30 квітня, які ще не були оприлюднені. Згідно із ними, армія США розробила новий план проведення фестивалю 250-річчя на Національній алеї та додала до нього великий військовий парад, якого так давно хотів Трамп.

Річниця армії якраз збігається з 79-м днем народження президента сполучених Штатів, 14 червня.

Відповідаючи на запитання про плани щодо параду, речник армії Стів Воррен у четвер заявив, що остаточних рішень ще не прийнято.

Ми хочемо зробити цю подію, яку вся країна зможе відсвяткувати разом з нами. Ми хочемо, щоб американці знали свою армію та своїх солдатів. Парад може стати частиною цього, і ми вважаємо, що це буде чудовим доповненням до того, що ми вже запланували 

– сказав полковник Дейв Батлер, ще один речник армії, додавши, що армія схвильована планами щодо своєї річниці.

Інші джерела видання, знайомі з документами, сказали, що вони відображають плани армії, яка готується до схвалення параду Білим домом.

І хоча офіційного затвердження ще не було, за останні тижні до планів було внесено зміни, і, ймовірно, їх буде більше, йдеться у публікації.

Що увійде до потенційного армійського параду

Попередні плани армії щодо фестивалю зовсім не включали парад, але минулого місяця офіційні особи підтвердили, що армія розпочала обговорення щодо його додавання.

За початковими планами фестиваль мав включати низку заходів та виставок на Національній алеї, зокрема змагання з фітнесу, стіну для скелелазіння, бронетехніку, Humvee, гелікоптери та іншу техніку. Також планувалося сім армійських оркестрів та стрибок з парашутом від "Золотих лицарів". Проте останні плани щодо параду збільшили кількість задіяної техніки та військ. Згідно з ними, у заході братимуть участь до 6300 військовослужбовців, а решта відповідатиме за інші завдання та забезпечення.

У документах ідеться про те, що парад продемонструє 250 років служби армії та передбачає залучення солдатів щонайменше з 11 корпусів та дивізій по всій країні. Серед них можуть бути батальйон Stryker з двома ротами машин Stryker, танковий батальйон та дві роти танків, піхотний батальйон з машинами Bradley, артилерійські машини Paladin, гаубиці та піхотні машини.

Також можливе додавання "історичних транспортних засобів та літаків, двох оркестрів, а також представників груп ветеранів, військових коледжів та організацій реконструкторів".

Згідно з планом, парад буде класифіковано як спеціальний захід національної безпеки. Цей запит був поданий Службою національних парків і зараз розглядається.

Очікується, що після вечірнього параду відбудеться концерт та феєрверк.

В одному з документів висловлюється занепокоєння щодо деяких обмежень, зокрема щодо місця розміщення військ та "суттєвих занепокоєнь щодо вимог безпеки" у міру надходження техніки до міста. У ньому йдеться, що найбільшою невідомістю наразі є те, які підрозділи братимуть участь.

Скільки це коштуватиме

Як повідомило видання, слайди не містять жодних оцінок вартості, проте організація параду такого масштабу, ймовірно, коштуватиме десятки мільйонів доларів. Витрати включатимуть переміщення військової техніки, обладнання, літаків та військ з усієї країни до Вашингтона, а також необхідність годувати та розміщувати тисячі військовослужбовців.

Під час минулої каденції Трампа саме високі витрати зупинили його наполягання на проведенні параду.

Трамп давно хотів провести великий військовий парад.

Під час свого першого терміну Трамп запропонував провести парад після того, як побачив його у Франції на День взяття Бастилії у 2017 році. Трамп сказав, що після перегляду двогодинної процесії вздовж знаменитих Єлисейських полів він хоче ще грандіознішого параду на Пенсільванія-авеню.

Цей план зрештою був відхилений через величезні витрати - за однією з оцінок, 92 мільйони доларів, та інші логістичні проблеми. Серед них - заперечення міських посадовців, які стверджували, що танки та інша важка броньована техніка пошкодить дороги.

У 2018 році Трамп опублікував допис у соціальних мережах, що скасовує захід через витрати, і звинуватив місцевих політиків у завищенні цін.

Цього року у Вашингтоні знову почалися розмови про парад, коли піднялась тема проведення армійського свята на честь річниці.

За інформацією видання, мер округу Колумбія Мюріел Боузер у квітні визнала, що адміністрація звернулася до міста щодо проведення параду 14 червня, який би "простягнувся від Арлінгтона, штат Вірджинія, де розташовані Пентагон та Арлінгтонський національний цвинтар, через річку Потомак до Вашингтона".

Баузер тоді сказала, що не знає, чи характеризується цей захід як військовий парад, але додала, що танки, що котяться вулицями міста, були б недоречні.

"Якщо використовувалися військові танки, їх слід було супроводжувати багатьма мільйонами доларів на ремонт доріг", – сказала вона.

Трамп заявив про вдалий початок президентства, але економіка свідчить про інше – Bloomberg30.04.25, 21:42 • 7190 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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