Трамп заявив про вдалий початок президентства, але економіка свідчить про інше – Bloomberg

Другий президентський термін Дональда Трампа почався зі зниження ВВП США. Практично по всіх напрямках перспективи погіршуються. Натомість Трамп твердить, що вдало почав діяльність на посту президента. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Американці віддали голоси за Дональда Трампа через його обіцянки вирішити проблеми і економіці США, від стійкої інфляції до довгострокового скорочення робочих місць у виробництві.

Він вже встиг заявити, що розпочав найкращий президентський термін за всю історію. Та цифри в економіці свідчать про інше.

Економіка США вперше за три роки скоротилася у першому кварталі — здебільшого в результаті зростання імпорту, оскільки корпоративна Америка намагалася випередити підвищені Трампом мита. Інфляція стабілізувалася.

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Американський бізнес за перші три місяці року створив 456 000 робочих місць. Та попри це рівень безробіття в країні зростає.

Опитування щодо споживчої довіри, корпоративних інвестиційних планів та очікувань щодо економічного зростання та зайнятості показали різке падіння настроїв. І ключовою причиною є торговельна війна Трампа. Його хаотичне впровадження найвищих мит на імпорт до США за понад штовхнуло економіку в невизначеність.

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Фондовий ринок демонструє найгірші показники за останні три роки, вартість долара падає. А разом з нею і довіра американських виборців до обраного президента.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю The Atlantic, що д ругий президентський термін американського лідера Дональда Трампа йому більше до вподоби, ніж перший. Тепер у кріслі президента він "веселиться", бо "керує країною і світом".