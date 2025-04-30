Трамп заявив про вдалий початок президентства, але економіка свідчить про інше – Bloomberg

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників
15:17 • 33104 перегляди

Буде точковим: у Міноборони роз'яснили всі деталі про розбронювання медпрацівників

13:34 • 82523 перегляди

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль

Ексклюзив
30 квітня, 09:29 • 114011 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 142591 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 234115 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 112045 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 244028 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 171848 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 118799 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 149104 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
0м/с
41%
752 мм
Популярнi новини

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

30 квітня, 10:55 • 137221 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

30 квітня, 12:27 • 28029 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

30 квітня, 12:48 • 34754 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 101708 перегляди

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

15:42 • 54210 перегляди
Публікації

Дума називає реформу “загрозою”, а експерти - необхідністю: що відбувається зі змінами в АРМА

15:42 • 54326 перегляди

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

30 квітня, 13:19 • 101825 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

30 квітня, 10:55 • 137350 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

30 квітня, 08:43 • 234114 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

30 квітня, 05:55 • 180213 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Павел

Петро Фіала

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

13:52 • 26035 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

30 квітня, 12:48 • 34844 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

30 квітня, 12:27 • 28117 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

30 квітня, 09:14 • 82014 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 130573 перегляди
Актуальне

ChatGPT

Instagram

Шахед-136

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Трамп заявив про вдалий початок президентства, але економіка свідчить про інше – Bloomberg

Київ • УНН

 • 2828 перегляди

Попри заяви Трампа про вдалий початок президентства, економіка США демонструє спад ВВП, зростання безробіття та падіння довіри. Торговельна війна та мита Трампа призвели до невизначеності.

Трамп заявив про вдалий початок президентства, але економіка свідчить про інше – Bloomberg

Другий президентський термін Дональда Трампа почався зі зниження ВВП США. Практично по всіх напрямках перспективи погіршуються. Натомість Трамп твердить, що вдало почав діяльність на посту президента. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Американці віддали голоси за Дональда Трампа через його обіцянки вирішити проблеми і економіці США, від стійкої інфляції до довгострокового скорочення робочих місць у виробництві.

Він вже встиг заявити, що розпочав найкращий президентський термін за всю історію. Та цифри в економіці свідчать про інше.

Економіка США вперше за три роки скоротилася у першому кварталі — здебільшого в результаті зростання імпорту, оскільки корпоративна Америка намагалася випередити підвищені Трампом мита. Інфляція стабілізувалася.

Перші сто днів президентства Трампа: чим запам'яталися і чого чекати в майбутньому 29.04.25, 10:23 • 172982 перегляди

Американський бізнес за перші три місяці року створив 456 000 робочих місць. Та попри це рівень безробіття в країні зростає.

Опитування щодо споживчої довіри, корпоративних інвестиційних планів та очікувань щодо економічного зростання та зайнятості показали різке падіння настроїв. І ключовою причиною є торговельна війна Трампа. Його хаотичне впровадження найвищих мит на імпорт до США за понад штовхнуло економіку в невизначеність.

У Білому домі засудили рішення Amazon показувати у цінниках мита Трампа29.04.25, 18:01 • 9192 перегляди

Фондовий ринок демонструє найгірші показники за останні три роки, вартість долара падає. А разом з нею і довіра американських виборців до обраного президента.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю The Atlantic, що д ругий президентський термін американського лідера Дональда Трампа йому більше до вподоби, ніж перший. Тепер у кріслі президента він "веселиться", бо "керує країною і світом".

Лілія Набока

Лілія Набока

Новини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$61.05
Bitcoin
$94,082.50
S&P 500
$5,513.39
Tesla
$278.63
Газ TTF
$32.32
Золото
$3,312.40
Ethereum
$1,782.49