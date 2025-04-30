Трамп заявил об удачном начале президентства, но экономика свидетельствует об обратном – Bloomberg
Киев • УНН
Несмотря на заявления Трампа об удачном начале президентства, экономика США демонстрирует спад ВВП, рост безработицы и падение доверия. Торговая война и пошлины Трампа привели к неопределенности.
Второй президентский срок Дональда Трампа начался со снижения ВВП США. Практически по всем направлениям перспективы ухудшаются. Вместо этого Трамп утверждает, что удачно начал деятельность на посту президента. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Американцы отдали голоса за Дональда Трампа из-за его обещаний решить проблемы в экономике США, от устойчивой инфляции до долгосрочного сокращения рабочих мест в производстве.
Он уже успел заявить, что начал лучший президентский срок за всю историю. Но цифры в экономике свидетельствуют о другом.
Экономика США впервые за три года сократилась в первом квартале — в основном в результате роста импорта, поскольку корпоративная Америка пыталась опередить повышенные Трампом пошлины. Инфляция стабилизировалась.
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Американский бизнес за первые три месяца года создал 456 000 рабочих мест. Но, несмотря на это, уровень безработицы в стране растет.
Опросы относительно потребительского доверия, корпоративных инвестиционных планов и ожиданий экономического роста и занятости показали резкое падение настроений. И ключевой причиной является торговая война Трампа. Его хаотичное внедрение высоких пошлин на импорт в США толкнуло экономику в неопределенность.
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Фондовый рынок демонстрирует худшие показатели за последние три года, стоимость доллара падает. А вместе с ней и доверие американских избирателей к избранному президенту.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Atlantic, что второй президентский срок американского лидера Дональда Трампа ему больше нравится, чем первый. Теперь в кресле президента он "веселится", потому что "руководит страной и миром".