В Белом доме осудили решение Amazon показывать в ценниках пошлины Трампа

Белый дом осудил решение американского гиганта электронной коммерции Amazon отображать стоимость введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин в ценниках товаров. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Этот шаг торговой площадки Amazon стал причиной громкого столкновения с администрацией Трампа.

Это враждебный и политический акт со стороны Amazon. Почему Amazon не сделал этого, когда администрация Байдена повысила инфляцию до самого высокого уровня за 40 лет? - заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Комментарии Ливитт появились после того, как Punchbowl News сообщило, что "вскоре" Amazon начнет маркировать ценники товаров, отображая стоимость новых импортных пошлин США.

Пресс-секретарь Белого дома отказалась отвечать на вопрос, обострил ли этот шаг отношения между президентом и основателем Amazon Джеффом Безосом, который пытался завоевать расположение Трампа в последние месяцы. Безос и Трамп часто конфликтовали во время первого срока президента из-за права собственности миллиардера на Washington Post.

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Министр финансов Скотт Бессент заявил, что любой шаг, направленный на освещение вопроса пошлин таким образом, является несправедливым, когда расходы налогоплательщиков на аналогичную политику, реализованную предыдущими администрациями, включая нормативные акты, подобным образом не детализировались.

Дополнение

Такие компании, как Amazon и гигант быстрой моды Shein Group Ltd., готовятся к введению 120% тарифа на многие свои товары из-за решения правительства США отменить действие "de minimis" для небольших посылок из материкового Китая и Гонконга.

Экспортеры в последние годы активно пользовались этим освобождением от дополнительных пошлин, которое позволяло ввозить товары стоимостью менее 800 долларов в США без обременительных таможенных сборов.

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Опрос CNN, опубликованный на этой неделе, показал, что 59% американцев считают, что политика Трампа ухудшила экономическую ситуацию в США. Причем шестеро из десяти считают, что действия президента увеличили стоимость их жизни. Почти семеро из десяти респондентов опроса говорят, что они считают экономическую рецессию в следующем году вероятной.

Напомним

Представитель МИД Китая заявил, что в последнее время лидеры Китая и США не общались, опровергая слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о телефонном разговоре относительно торговых пошлин.