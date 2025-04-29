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Трамп отсрочит пошлины после обращений автопроизводителей: Bloomberg озвучил детали соглашения

Киев • УНН

 • 634 просмотра

Президент США отложит пошлины на импортные автозапчасти и сталь/алюминий. Это сделано, чтобы избежать двойного налогообложения и стимулировать производство в США.

Трамп отсрочит пошлины после обращений автопроизводителей: Bloomberg озвучил детали соглашения

Президент США Дональд Трамп предложит ввести отсрочку на пошлины после апелляции со стороны производителей автомобилей. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По данным публикации, этот шаг Трампа позволит снять некоторые сборы на иностранные детали для автомобилей и грузовиков, произведенных в США. Импортированные автомобили также получат отсрочку от отдельных тарифов на алюминий и сталь, что является попыткой предотвратить наложение нескольких сборов друг на друга.

Эта сделка является большой победой для торговой политики президента в отношении вознаграждения компаний, которые занимаются производством в США. Это также предоставляет возможности производителям, которые готовы инвестировать в Америку и расширить свое внутреннее производство 

- сказал министр торговли Говард Лутник.

Ожидаемые изменения произойдут незадолго до того, как 25% пошлины на иностранные автомобильные детали вступят в силу 3 мая. Этот поворот также станет последней эволюцией в постоянно меняющейся торговой стратегии Трампа – ранее он решил приостановить повышение тарифов на десятки торговых партнеров, чтобы дать время для переговоров.

Кроме того, Трамп имеет отдельное намерение обеспечить, чтобы импортированные автомобили не подлежали двойным пошлинам, а также платили другие сборы на сталь и алюминий.

Тарифы Трампа неоднозначно повлияют на рынок электромобилей — The New York Times 27.04.25, 19:34 • 6768 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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