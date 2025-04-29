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Financial Times

The New York Times

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Трамп відтермінує мита після звернень автовиробників: Bloomberg озвучив деталі угоди

Київ • УНН

 • 1078 перегляди

Президент США відкладе мита на імпортні автозапчастини та сталь/алюміній. Це зроблено, щоб уникнути подвійного оподаткування та стимулювати виробництво в США.

Трамп відтермінує мита після звернень автовиробників: Bloomberg озвучив деталі угоди

Президент США Дональд Трамп запропонує запровадити відстрочку на мита після апеляції з боку виробників автомобілів. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За даними публікації, цей крок Трампа дозволить зняти деякі збори на іноземні деталі для автомобілів і вантажівок, виготовлених у США. Імпортовані автомобілі також отримають відстрочку від окремих тарифів на алюміній і сталь, що є спробою запобігти накладенню кількох зборів один на одного.

Ця угода є великою перемогою для торгівельної політики президента щодо винагороди компаній, які займаються виробництвом в США. Це також надає можливості виробникам, які готові інвестувати в Америку та розширити своє внутрішнє виробництво 

- сказав міністр торгівлі Говард Лутнік.

Очікувані зміни відбудуться незадовго до того, як 25% мита на іноземні автомобільні деталі набудуть чинності 3 травня. Цей поворот також стане останньою еволюцією в постійно змінюваній торговій стратегії Трампа –раніше він вирішив призупинити підвищення тарифів на десятки торгових партнерів, щоб дати час для переговорів.

Крім того, Трамп має окремий намір забезпечити, щоб імпортовані автомобілі не підлягали подвійним митам, а також сплачували інші збори на сталь і алюміній.

Тарифи Трампа неоднозначно впливатимуть на ринок електромобілів - The New York Times27.04.25, 19:34 • 6774 перегляди

Євген Устименко

Євген Устименко

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