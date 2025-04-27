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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
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Тарифи Трампа неоднозначно впливатимуть на ринок електромобілів - The New York Times

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Нові тарифи можуть здорожчити акумулятори та компоненти, що призведе до популярності китайських виробників. Ціни на Tesla та деякі моделі можуть зрости не так сильно.

Тарифи Трампа неоднозначно впливатимуть на ринок електромобілів - The New York Times

Тарифи президента США Трампа на імпортні автомобілі та автозапчастини можуть уповільнити зростання цін на електромобілі. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Разом з тим, ці тарифи також можуть піти на користь деяким електричним моделям, виробленим у Сполучених Штатах, таким як Tesla Model Y або Volkswagen ID.4.

Електромобілі стануть ще дорожчими, але ціни на Tesla та деякі інші моделі можуть не зрости так сильно, як ціни на деякі звичайні автомобілі. Ці моделі мають найменшу кільість імпортних частин а, отже, є найменш вразливими до тарифів, йдеться в публікації.

Однак тарифи можуть призвести до різкого зростання вартості акумуляторів та інших компонентів. Це може призвести до росту популярності продукції китайських виробників.

Як зазначає The New York Times, через підвищення цін, деякі постачальники запчастин до автомобілів ризикують збанкрутувати, що призведе до серйозного дефіциту матеріалів. Крім того, сировина, яку використовують для виробництва електромобілів, постачається в США з інших країн, включаючи Китай і Мексику, а тарифи Трампа можуть негативно вплинути на процес створення нових моделей.

Трамп відтермінував тарифи: акції Apple та інших технологічних компаній зросли14.04.25, 12:00 • 3681 перегляд

Євген Устименко

Євген Устименко

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