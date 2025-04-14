Трамп відтермінував тарифи: акції Apple та інших технологічних компаній зросли

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 11151 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 39167 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 26578 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 31456 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 40116 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

07:15 • 76671 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 70647 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34784 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60103 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108269 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 55842 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 68159 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 35287 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 17382 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 11557 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 39167 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 69133 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

07:15 • 76671 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 70647 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 174293 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 36040 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 24156 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 25574 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 27273 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 29781 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Трамп відтермінував тарифи: акції Apple та інших технологічних компаній зросли

Київ • УНН

 • 3548 перегляди

Адміністрація Трампа виключила смартфони та комп'ютери з переліку товарів, на які запровадили імпортні мита. Глобальні фондові ринки відреагували на це відновленням.

Трамп відтермінував тарифи: акції Apple та інших технологічних компаній зросли

Через рішення президента США про відтермінування тарифів щодо деяких електронних пристроїв у світі піднялись акції Apple і деяких інших технологічних компаній. Про це йдеться у матеріалі Financial Times, передає УНН.

Деталі

Нещодавно адміністрація Дональда Трампа виключила смартфони та комп'ютери зі списку товарів, на які запровадили імпортні мита. Таке рішення стосується й продукції, що була вироблена в Китаї – для неї Трамп встановив тариф у 125%.

У понеділок, 14 квітня, глобальні фондові ринки відновилися. Це сталось попри попередження США про те, що відтермінування для споживчих електронних пристроїв буде тимчасовим. Зокрема, ф'ючерси на акції США та Європи зросли слідом за ринками країн Азії.

Відновлення фондових ринків сприймається як підтримка для Apple та інших технологічних компаній, що сильно залежать від китайських фабрик для виробництва iPhone та інших товарів.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення електроніки з мит є тимчасовим явищем. За його словами, китайська електроніка просто переміщується в інший "кошик" тарифів.

Євген Устименко

Євген Устименко

ЕкономікаНовини Світу
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати
Apple Inc.
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,040.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.26
Ethereum
$1,583.09