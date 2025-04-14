Трамп відтермінував тарифи: акції Apple та інших технологічних компаній зросли

Через рішення президента США про відтермінування тарифів щодо деяких електронних пристроїв у світі піднялись акції Apple і деяких інших технологічних компаній. Про це йдеться у матеріалі Financial Times, передає УНН.

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Нещодавно адміністрація Дональда Трампа виключила смартфони та комп'ютери зі списку товарів, на які запровадили імпортні мита. Таке рішення стосується й продукції, що була вироблена в Китаї – для неї Трамп встановив тариф у 125%.

У понеділок, 14 квітня, глобальні фондові ринки відновилися. Це сталось попри попередження США про те, що відтермінування для споживчих електронних пристроїв буде тимчасовим. Зокрема, ф'ючерси на акції США та Європи зросли слідом за ринками країн Азії.

Відновлення фондових ринків сприймається як підтримка для Apple та інших технологічних компаній, що сильно залежать від китайських фабрик для виробництва iPhone та інших товарів.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення електроніки з мит є тимчасовим явищем. За його словами, китайська електроніка просто переміщується в інший "кошик" тарифів.