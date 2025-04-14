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Трамп отсрочил тарифы: акции Apple и других технологических компаний выросли

Киев • УНН

 • 3532 просмотра

Администрация Трампа исключила смартфоны и компьютеры из перечня товаров, на которые ввели импортные пошлины. Глобальные фондовые рынки отреагировали на это восстановлением.

Трамп отсрочил тарифы: акции Apple и других технологических компаний выросли

Из-за решения президента США об отсрочке тарифов на некоторые электронные устройства в мире поднялись акции Apple и некоторых других технологических компаний. Об этом говорится в материале Financial Times, передает УНН.

Детали

Недавно администрация Дональда Трампа исключила смартфоны и компьютеры из списка товаров, на которые ввели импортные пошлины. Такое решение касается и продукции, произведенной в Китае – для нее Трамп установил тариф в 125%.

В понедельник, 14 апреля, глобальные фондовые рынки восстановились. Это произошло, несмотря на предупреждение США о том, что отсрочка для потребительских электронных устройств будет временной. В частности, фьючерсы на акции США и Европы выросли вслед за рынками стран Азии.

Восстановление фондовых рынков воспринимается как поддержка для Apple и других технологических компаний, сильно зависящих от китайских фабрик для производства iPhone и других товаров.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение электроники из пошлин является временным явлением. По его словам, китайская электроника просто перемещается в другую "корзину" тарифов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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