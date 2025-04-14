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Трамп: китайські смартфони і комп'ютери не уникнуть мит, їх просто перемістять в інший "кошик"

Київ • УНН

 • 3970 перегляди

Дональд Трамп заявив, що виключення електроніки з мит - тимчасове явище. США планують подальші розслідування щодо ланцюга постачання техніки.

Трамп: китайські смартфони і комп'ютери не уникнуть мит, їх просто перемістять в інший "кошик"

Виключення смартфонів і комп'ютерів із дії запроваджених Вашингтоном мит щодо Китаю буде недовгим, китайська електроніка просто переміщується в інший "кошик" тарифів. Про це у мережі Truth Social заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, повідомлення Білого дому про виключення смартфонів і комп'ютерів із дії запроваджених мит щодо Китаю було невірно інтерпретоване. При цьому США розглядатимуть питання напівпровідників і повного ланцюга постачання електроніки в межах майбутніх розслідувань національної безпеки, що пов'язані з митною політикою.

Ніхто не "злізе з гачка" через несправедливі торговельні баланси і немонетарні тарифні бар’єри, які інші країни застосували проти нас, особливо Китай, ... який зробить усе можливе, щоб зневажити американський народ

- написав Трамп.

Він додав, що США мають зосередитись на відновленні власного виробництва, аби не бути заручниками інших країн.

Контекст

Напередодні видання Bloomberg повідомило, що адміністрація Дональда Трампа звільнила від мит смартфони, комп’ютери та іншу електроніку, яка майже не виробляється у США.

Китай підвищить мита до 125% у відповідь на дії США: стала відома дата11.04.25, 11:39 • 5895 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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