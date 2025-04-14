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Трамп: китайские смартфоны и компьютеры не избегут пошлин, их просто переместят в другую "корзину"

Киев • УНН

 • 4226 просмотра

Дональд Трамп заявил, что исключение электроники из пошлин - временное явление. США планируют дальнейшие расследования в отношении цепи поставок техники.

Трамп: китайские смартфоны и компьютеры не избегут пошлин, их просто переместят в другую "корзину"

Исключение смартфонов и компьютеров из действия введенных Вашингтоном пошлин в отношении Китая будет недолгим, китайская электроника просто перемещается в другую "корзину" тарифов. Об этом в сети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, сообщение Белого дома об исключении смартфонов и компьютеров из действия введенных пошлин в отношении Китая было неверно интерпретировано. При этом США будут рассматривать вопросы полупроводников и полной цепи поставок электроники в рамках будущих расследований национальной безопасности, связанных с таможенной политикой.

Никто не "слезет с крючка" из-за несправедливых торговых балансов и немонетарных тарифных барьеров, которые другие страны применили против нас, особенно Китай, ... который сделает все возможное, чтобы презирать американский народ

- написал Трамп.

Он добавил, что США должны сосредоточиться на восстановлении собственного производства, чтобы не быть заложниками других стран.

Контекст

Накануне издание Bloomberg сообщило, что администрация Дональда Трампа освободила от пошлин смартфоны, компьютеры и другую электронику, которая почти не производится в США.

Китай повысит пошлины до 125% в ответ на действия США: стала известна дата11.04.25, 11:39 • 6063 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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