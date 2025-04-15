Apple Inc.

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17937 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 127929 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124474 перегляди

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14 квітня, 11:31 • 123423 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126927 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 189584 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76696 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163951 перегляди

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Трамп відтермінував тарифи: акції Apple та інших технологічних компаній зросли

Адміністрація Трампа виключила смартфони та комп'ютери з переліку товарів, на які запровадили імпортні мита. Глобальні фондові ринки відреагували на це відновленням.

Економіка • 14 квітня, 09:00 • 2254 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

Міністерство торгівлі Китаю закликало США скасувати мита. Вашингтон частково звільнив смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від великих митних зборів.

Економіка • 13 квітня, 14:53 • 7304 перегляди

У США звільнили від мит смартфони і комп’ютери - Bloomberg

Адміністрація Трампа звільнила смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від мит, згідно з документом Митної служби США. Це стало полегшенням для виробників технологій, таких як Apple та Nvidia.

Економіка • 12 квітня, 22:57 • 6820 перегляди

Big Tech опинився під ударом через торговельну війну Трампа - ЗМІ

Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.

Новини Світу • 12 квітня, 11:41 • 4486 перегляди

Apple перевозить 600 тонн айфонів з Індії до США, щоб обійти мита Трампа - Reuters

Apple переправляє 1,5 млн iPhone до США з Індії, щоб уникнути мит Трампа. Компанія збільшила виробництво в Індії, намагаючись обійти високі тарифи на імпорт з Китаю.

Економіка • 10 квітня, 12:58 • 8284 перегляди

Білий дім наполягає на виробництві iPhone в США, але в Apple іншої думки - ЗМІ

Адміністрація Трампа вірить в реалізацію виробництва iPhone в США, попри застереження аналітиків про відсутність необхідної робочої сили та економічну недоцільність.

Економіка • 10 квітня, 12:12 • 9454 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

Перенесення виробництва iPhone в США здорожчає його втричі через вартість робочої сили та відтворення виробничої екосистеми. Акції Apple впали через побоювання щодо мит.

Економіка • 9 квітня, 22:31 • 50730 перегляди

Трамп закликав іноземні компанії переміститися до США: пообіцяв вигідні умови

Дональд Трамп закликав іноземні компанії перенести бізнес до США, обіцяючи нульові тарифи, швидке підключення до електромереж, дозволи та відсутність екологічних затримок. Також Трамп нагадав про мита для інших країн.

Економіка • 9 квітня, 14:04 • 10094 перегляди

Акції Apple впали до 11-місячного мінімуму на тлі мит Трампа

Акції Apple Inc. впали до найнижчого рівня з травня 2024 року через побоювання щодо мит США та Китаю. Ринкова капіталізація Apple знизилася до 2,59 трлн доларів.

Економіка • 9 квітня, 07:36 • 5156 перегляди

Воррен Баффетт збільшив статки на $11,5 млрд попри масові втрати мільярдерів

Воррен Баффет збільшив свої статки на $11,5 млрд цього року, коли інші мільярдери зазнали збитків через митне ралі Трампа. Berkshire Hathaway Inc. впали менше за S&amp;P 500.

Новини Світу • 8 квітня, 14:29 • 11999 перегляди

Bloomberg: статки Ілона Маска впали нижче 300 мільярдів доларів уперше з 2024 року

Статки Ілона Маска впали до 297,8 млрд доларів, це сталось вперше з листопада 2024 року. Після перемоги Трампа акції Tesla зросли, але нові мита обвалили ринки.

Новини Світу • 8 квітня, 08:15 • 11231 перегляди

Apple терміново перевезла п’ять вантажних літаків техніки з Індії в США, щоб уникнути нових мит

Apple оперативно відправила партію техніки з Індії в США, щоб уникнути нових митних обмежень. П’ять вантажних літаків доставили смартфони та пристрої.

Новини Світу • 8 квітня, 01:05 • 67787 перегляди

Біткоїн обвалився після запровадження мит Трампа

Біткоїн впав на 8% через мита Трампа, втративши майже весь прибуток після виборів. Ethereum, XRP і Solana також зазнали значних втрат, а світові ринки обвалились.

Економіка • 7 квітня, 07:29 • 7388 перегляди

Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом, щоб обговорити скасування мит

Прем'єр-міністр Ізраїлю планує зустрітися з президентом США, щоб обговорити запроваджені мита та іранську ядерну програму. Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який обговорить з Трампом скасування мит.

Економіка • 5 квітня, 02:07 • 10665 перегляди

iPhone 17: що вже відомо про нову лінійку смартфонів Apple

У мережі з'явились чутки про лінійку iPhone 17, зокрема модель Air з 6,6-дюймовим дисплеєм та однією камерою на 48 Мп. Очікуються зміни в дизайні та ціновій політиці.

Новини Світу • 4 квітня, 15:09 • 16104 перегляди

Найбільші багатії втратили 208 млрд доларів за день через мита Трампа

Статки 500 найбагатших людей світу впали на 208 млрд доларів через обвали на ринках, спричинені митами Трампа. Найбільше постраждали Цукерберг, Безос та Маск.

Економіка • 4 квітня, 13:47 • 12558 перегляди
Ексклюзив

В Україні митна політика Трампа позначиться на цінах на товари з іноземними комплектуючими - експерт

Підвищення цін торкнеться товарів з іноземними комплектуючими. На продукцію з українськими деталями ціни майже не зміняться, але загальна інфляція вплине на вартість всіх товарів.

Економіка • 4 квітня, 13:24 • 210805 перегляди

Мита Трампа призвели до найрізкішого падіння акцій США з часів COVID: ситуація на ринках

Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&amp;M та інших компаній, що залежать від імпорту.

Економіка • 4 квітня, 10:30 • 4675 перегляди

iPhone може злетіти в ціні до $2300 через мита Трампа - Reuters

Мита Трампа на китайські товари можуть змусити Apple підняти ціни на iPhone. Найдорожча модель може коштувати близько $2300, що призведе до падіння попиту.

Економіка • 4 квітня, 08:55 • 11415 перегляди

Мита Трампа вдарили по Європі і Китаю сильніше, ніж очікувалося - аналітики

Аналітики Barclays попереджають, що нові мита США, особливо для Європи та Китаю, можуть призвести до рецесії. Високі мита та невизначеність створюють ризики для прибутків компаній.

Економіка • 3 квітня, 11:33 • 10089 перегляди
Ексклюзив

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

Мита США у 10% для України несуттєві через малий обсяг торгівлі. Експерти попереджають, що економічна політика Трампа може спровокувати світову кризу, особливо для самої Америки.

Економіка • 3 квітня, 09:14 • 374447 перегляди

США вводять нові мита: Apple може підняти ціни на свою продукцію - NYT

США вводять високі мита на товари з В’єтнаму, Індії та Китаю, що збільшить витрати Apple. Компанія може підняти ціни на iPhone, iPad і Apple Watch або зазнати фінансових втрат.

Новини Світу • 3 квітня, 07:05 • 8255 перегляди

День сміху та День компанії "Apple": що ще святкують 1 квітня

1 квітня світ відзначає День сміху, екологічне свято птахів та річницю Apple. Також вшановують пам’ять Марії Єгипетської, яка допомагає отримати прощення у Господа.

Суспільство • 1 квітня, 03:20 • 20574 перегляди

Китай перегляне угоду BlackRock з купівлі портів Панамського каналу - FT

Китайський регулятор перевірить угоду між CK Hutchison і консорціумом BlackRock щодо портів у Панамі. Пекін побоюється впливу угоди на конкуренцію в судноплавстві та торгівлі.

Новини Світу • 29 березня, 13:30 • 21970 перегляди

ЄС має намір оштрафувати Apple і Meta – що порушили техногіганти

Євросоюз планує накласти штрафи на Apple і Meta за порушення Закону про цифрові ринки. Штрафи можуть бути меншими, щоб уникнути конфлікту зі США.

Новини Світу • 28 березня, 10:35 • 26664 перегляди

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

ДПС виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах "Ябко" та Yabluka.

Економіка • 27 березня, 09:17 • 276080 перегляди

Віце-прем'єр Китаю закликав лідерів Азії протистояти протекціонізму у завуальованій критиці США

Високопосадовець Китаю Дін Сюесян закликав до розширення співпраці та виступив проти протекціонізму, натякаючи на дестабілізацію торговельних відносин з боку США. Китай прагне залучити інвестиції.

Новини Світу • 27 березня, 06:25 • 27903 перегляди

BMW інтегрує ШІ від Alibaba в автомобілі для китайського ринку

BMW співпрацює з Alibaba для інтеграції ШІ Banma в автомобілі. Це дозволить створити інтелектуального помічника для водіїв в Китаї.

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Як використовувати iPhone і бути максимально продуктивним

Дізнайтеся, як максимально використати можливості вашого iPhone для підвищення продуктивності. Автоматизація завдань, корисні застосунки, оптимізація дисплея та батареї.

Новини Бізнесу • 25 березня, 15:43 • 150674 перегляди

Кравченко: ДПС виявила схему ухилення від сплати ПДВ на понад 286 млн грн у мережах з продажу техніки Apple

Державна податкова служба виявила схему "дроблення бізнесу" у двох мережах продажу техніки Apple.

Економіка • 25 березня, 10:25 • 15423 перегляди