Адміністрація Трампа виключила смартфони та комп'ютери з переліку товарів, на які запровадили імпортні мита. Глобальні фондові ринки відреагували на це відновленням.
Міністерство торгівлі Китаю закликало США скасувати мита. Вашингтон частково звільнив смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від великих митних зборів.
Адміністрація Трампа звільнила смартфони, комп'ютери та іншу електроніку від мит, згідно з документом Митної служби США. Це стало полегшенням для виробників технологій, таких як Apple та Nvidia.
Технологічні гіганти, зблизившись із Трампом, постраждали на тлі його торговельної війни. ЄС може ввести податок на доходи від реклами, а TikTok зіткнувся з проблемами в США через мита.
Apple переправляє 1,5 млн iPhone до США з Індії, щоб уникнути мит Трампа. Компанія збільшила виробництво в Індії, намагаючись обійти високі тарифи на імпорт з Китаю.
Адміністрація Трампа вірить в реалізацію виробництва iPhone в США, попри застереження аналітиків про відсутність необхідної робочої сили та економічну недоцільність.
Перенесення виробництва iPhone в США здорожчає його втричі через вартість робочої сили та відтворення виробничої екосистеми. Акції Apple впали через побоювання щодо мит.
Дональд Трамп закликав іноземні компанії перенести бізнес до США, обіцяючи нульові тарифи, швидке підключення до електромереж, дозволи та відсутність екологічних затримок. Також Трамп нагадав про мита для інших країн.
Акції Apple Inc. впали до найнижчого рівня з травня 2024 року через побоювання щодо мит США та Китаю. Ринкова капіталізація Apple знизилася до 2,59 трлн доларів.
Воррен Баффет збільшив свої статки на $11,5 млрд цього року, коли інші мільярдери зазнали збитків через митне ралі Трампа. Berkshire Hathaway Inc. впали менше за S&P 500.
Статки Ілона Маска впали до 297,8 млрд доларів, це сталось вперше з листопада 2024 року. Після перемоги Трампа акції Tesla зросли, але нові мита обвалили ринки.
Apple оперативно відправила партію техніки з Індії в США, щоб уникнути нових митних обмежень. П’ять вантажних літаків доставили смартфони та пристрої.
Біткоїн впав на 8% через мита Трампа, втративши майже весь прибуток після виборів. Ethereum, XRP і Solana також зазнали значних втрат, а світові ринки обвалились.
Прем'єр-міністр Ізраїлю планує зустрітися з президентом США, щоб обговорити запроваджені мита та іранську ядерну програму. Нетаньяху стане першим іноземним лідером, який обговорить з Трампом скасування мит.
У мережі з'явились чутки про лінійку iPhone 17, зокрема модель Air з 6,6-дюймовим дисплеєм та однією камерою на 48 Мп. Очікуються зміни в дизайні та ціновій політиці.
Статки 500 найбагатших людей світу впали на 208 млрд доларів через обвали на ринках, спричинені митами Трампа. Найбільше постраждали Цукерберг, Безос та Маск.
Підвищення цін торкнеться товарів з іноземними комплектуючими. На продукцію з українськими деталями ціни майже не зміняться, але загальна інфляція вплине на вартість всіх товарів.
Глобальні фондові ринки впали після оголошення Трампом нових мит. Найбільше постраждали акції Nike, Apple, H&M та інших компаній, що залежать від імпорту.
Мита Трампа на китайські товари можуть змусити Apple підняти ціни на iPhone. Найдорожча модель може коштувати близько $2300, що призведе до падіння попиту.
Аналітики Barclays попереджають, що нові мита США, особливо для Європи та Китаю, можуть призвести до рецесії. Високі мита та невизначеність створюють ризики для прибутків компаній.
Мита США у 10% для України несуттєві через малий обсяг торгівлі. Експерти попереджають, що економічна політика Трампа може спровокувати світову кризу, особливо для самої Америки.
США вводять високі мита на товари з В’єтнаму, Індії та Китаю, що збільшить витрати Apple. Компанія може підняти ціни на iPhone, iPad і Apple Watch або зазнати фінансових втрат.
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