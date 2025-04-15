Apple Inc.

Мита Трампа вдарили по Європі і Китаю сильніше, ніж очікувалося - аналітики

Аналітики Barclays попереджають, що нові мита США, особливо для Європи та Китаю, можуть призвести до рецесії. Високі мита та невизначеність створюють ризики для прибутків компаній.