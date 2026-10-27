Apple представила iMac на M6 із значним стрибком у продуктивності ШІ

Після презентації нового iPad mini Apple продовжує поетапний випуск продуктів "Pro and Tell" із запуском своєї останньої моделі iMac. Оснащений новими процесорами Apple M6, він обіцяє "значний приріст" продуктивності та можливостей ШІ завдяки додатковим ядрам та новим нейронним прискорювачам у кожному ядрі. Про це УНН пише з посиланням на Engadget.

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Спочатку процесор M6 з'явився у Mac mini та Mac Studio, але тепер він доступний і в настільних комп'ютерах iMac початкового рівня.

Як зазначається, чіп M6 пропонує не лише більшу продуктивність на ядро, але й більше ядер в цілому: до 12-ядерного ЦП, 12-ядерного ГП і двох 16-ядерних нейронних процесорів. Цей процесор, поряд з більш високою пропускною спроможністю пам'яті 170 ГБ/с, зробить iMac удвічі швидше в графічному плані, порівняно з попередньою моделлю iMac M4, прискорюючи ресурсомісткі завдання, такі як редагування фотографій та ігри, заявила Apple. Моделі починаються з 16 ГБ уніфікованої пам'яті, з можливістю вибору 24 ГБ та 32 ГБ.

Оскільки він в основному призначений для роботи, Apple стверджує, що iMac на 50 відсотків швидше в таких завданнях, як Microsoft Excel, у порівнянні з iMac M4, або у 2,5 раза швидше, ніж модель M1. Однак цих машин цілком достатньо для ресурсомістких завдань, таких як редагування фотографій і навіть відеомонтаж. За словами Apple, він також забезпечує до двох разів більшу продуктивність в іграх при трасуванні променів.

Однак, як і у випадку з моделями Mini та Studio, Apple зосереджена на розкручуванні можливостей iMac у галузі штучного інтелекту. Там додаткова швидкість набагато помітніша: продуктивність ШІ на пристрої в LM Studio до п'яти разів вище в порівнянні з моделлю M4, або в 12 разів вище, ніж у моделі M1.

Ця продуктивність ШІ, пише видання, важлива, на тлі того, як iMac з macOS 27 працює на наступному поколінні Apple Intelligence з Siri AI, яку Apple називає значно більш функціональною, ніж стара Siri. Користувачі iMac зможуть використовувати цей ШІ для таких завдань, як завдання та пошук інформації в електронних листах і фотографіях. Siri AI також вбудована в Spotlight, тому, як зазначається, можна знаходити відповіді на будь-які питання та ставити запитання. Водночас зауважується, що Apple Intelligence поки недоступна в Європі.

4,5K 24-дюймовий дисплей Retina з яскравістю у 500 ніт і широким кольоровим охопленням P3 залишився без змін. Однак iMac з процесором M6 має нові можливості Wi-Fi 7 і Bluetooth 6, а також 2,5-гігабітний Ethernet, що забезпечує на 250 відсотків більшу швидкість, ніж раніше. На відміну від останньої версії Mac Studio, він при цьому підтримує тільки Thunderbolt 4, а не вдвічі швидший за Thunderbolt 5. Тим не менш, можна підключити до двох зовнішніх дисплеїв 6K, якщо потрібен додатковий робочий простір.

Серед інших особливостей - 12-мегапіксельна камера Center Stage, вибір із семи кольорів, а також аксесуари в колір корпусу та Touch ID. Замовлення на новий iMac з процесором M6 відкриється 28 жовтня за ціною від 1499 доларів США з 10-ядерним процесором, 10-ядерним процесором і 16 ГБ оперативної пам'яті або 1699 доларів США з 12-ядерним процесором та 12-ядерним графічним процесором.

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