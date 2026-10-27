Apple представила новий iPad mini з OLED-екраном і потужним процесором: скільки коштуватиме планшет
Київ • УНН
Apple представила iPad mini з OLED-екраном, A20 Pro, Wi-Fi 7 та захистом IP57. Попередні замовлення стартують 28 жовтня, ціна — від $699.
Компанія Apple представила оновлений iPad mini з OLED-дисплеєм, процесором A20 Pro та тоншим корпусом. Новинка отримала покращені камери, підтримку Wi-Fi 7 і захист від води та пилу. Попередні замовлення стартують 28 жовтня, а ціна починається від 699 доларів. Про це повідомляється на сайті Apple, пише УНН.
Деталі
Планшет оснастили 8,5-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR OLED із піковою яскравістю до 1200 ніт. За заявою виробника, це вдвічі більше, ніж у попередньої моделі. Також покупцям запропонують версію екрана з нанотекстурним покриттям.
Попри збільшений дисплей, пристрій став компактнішим. Товщина корпусу становить лише 5,4 мм, а захист від води та пилу відповідає стандарту IP57.
Що змінилося в новому iPad mini
За продуктивність відповідає 2-нанометровий процесор A20 Pro із 7-ядерною графікою. Apple заявляє, що новий планшет виконує завдання штучного інтелекту до 4,5 раза швидше за попередника, а графічна продуктивність зросла у 2,7 раза.
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Пристрій також отримав чип N1 із підтримкою Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і Thread. Стільниковий модем C2 забезпечує до 50% вищу швидкість передавання даних.
Для відеодзвінків передбачили фронтальну камеру на 12 МП із функцією Center Stage. Основна камера також має роздільну здатність 12 МП і підтримує запис відео 4K із частотою 60 кадрів за секунду.
Новий iPad mini продаватимуть у кольорах Midnight та Starlight із пам'яттю 128, 256 або 512 ГБ.
Вартість версії з Wi-Fi стартує від 699 доларів, а моделі з підтримкою стільникового зв'язку – від 849 доларів.
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