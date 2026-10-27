Apple представила новый iPad mini с OLED-экраном и мощным процессором: сколько будет стоить планшет

Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо

Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо

Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо

Автогаз стремительно дорожает, дизель пересёк отметку в 100 грн: что происходит с ценами на топливо