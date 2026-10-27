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Apple представила новый iPad mini с OLED-экраном и мощным процессором: сколько будет стоить планшет

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

Apple представила iPad mini с OLED-экраном, A20 Pro, Wi-Fi 7 и защитой IP57. Предзаказы стартуют 28 октября, цена — от $699.

Apple представила новый iPad mini с OLED-экраном и мощным процессором: сколько будет стоить планшет

Компания Apple представила обновлённый iPad mini с OLED-дисплеем, процессором A20 Pro и более тонким корпусом. Новинка получила улучшенные камеры, поддержку Wi-Fi 7 и защиту от воды и пыли. Предзаказы стартуют 28 октября, а цена начинается от 699 долларов. Об этом сообщается на сайте Apple, пишет УНН.

Детали

Планшет оснастили 8,5-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED с пиковой яркостью до 1200 нит. По заявлению производителя, это вдвое больше, чем у предыдущей модели. Также покупателям предложат версию экрана с нанотекстурным покрытием.

Несмотря на увеличенный дисплей, устройство стало компактнее. Толщина корпуса составляет всего 5,4 мм, а защита от воды и пыли соответствует стандарту IP57.

Что изменилось в новом iPad mini

За производительность отвечает 2-нанометровый процессор A20 Pro с 7-ядерной графикой. Apple заявляет, что новый планшет выполняет задачи искусственного интеллекта до 4,5 раза быстрее предшественника, а графическая производительность выросла в 2,7 раза.

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Устройство также получило чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Сотовый модем C2 обеспечивает до 50% более высокую скорость передачи данных.

Для видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 12 МП с функцией Center Stage. Основная камера также имеет разрешение 12 МП и поддерживает запись видео 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Новый iPad mini будут продавать в цветах Midnight и Starlight с памятью 128, 256 или 512 ГБ.

Стоимость версии с Wi-Fi начинается от 699 долларов, а моделей с поддержкой сотовой связи — от 849 долларов.

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Степан Гафтко

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