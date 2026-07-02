Apple готовит новые iPad Pro и MacBook Pro на 2027 год - Bloomberg

Apple Inc. готовит обновленную линейку iPad Pro и обновленный MacBook Pro начального уровня на следующий год, дополняя список нескольких других важных новых продуктов, запланированных на год 20-летия iPhone, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По словам людей, знакомых с этим вопросом, компания тестирует четыре новые модели iPad Pro, которые планируют выпустить весной 2027 года. Новые модели сохранят текущие 11-дюймовый и 13-дюймовый размеры дисплеев, сообщили источники.

Обновления будут сосредоточены в основном на внутренних улучшениях, включая более быстрые чипы. Ранее Apple тестировала систему охлаждения с паровой камерой для планшетов, чтобы улучшить стабильную производительность и уменьшить перегрев, сообщает Bloomberg.

Apple также готовит обновленный MacBook Pro начального уровня под кодовым названием K104 уже на первую половину следующего года. 14-дюймовый ноутбук будет иметь новый дизайн в соответствии с тем, что Apple готовит для высококлассных MacBook с сенсорными экранами, которые должны выйти между концом этого и началом следующего года.

Компания уже несколько месяцев назад завершила работу над обновленным MacBook Pro начального уровня под кодовым названием J804, который был запланирован на этот год с текущим дизайном и новым базовым чипом M6. Модель начального класса последний раз обновлялась в октябре 2025 года.

Представитель Apple отказался комментировать планы компании относительно продуктов.

Apple также стремится представить свой первый процессор M7 уже в первой половине следующего года. Она нацелена на быстрый переход от будущего поколения M6, на фоне того, как наращивает работу по оптимизации своих чипов для более сложных рабочих нагрузок искусственного интеллекта, пишет издание.

В то же время компания борется с чрезвычайной нехваткой памяти и полупроводников, которая настолько обременила ее цепочку поставок, что несколько графиков меняются, что приводит к возможным изменениям в ее текущей дорожной карте. На прошлой неделе компания повысила цены на все модели Mac и iPad.

Если новые устройства будут запущены в течение или примерно в первой половине 2027 года, как планировалось, они присоединятся к ряду других новых продуктов Apple, запланированных к выпуску в течение этого периода. Это включает iPhone Air второго поколения с улучшенной камерой и аккумулятором, а также iPhone 18 начального уровня.

Apple все чаще использует весну для запуска широкого спектра устройств, на фоне того, как стремится более равномерно распределить доход в течение года. В марте этого года компания выпустила iPhone 17e, MacBook Neo, обновленные мониторы, новые MacBook Air, обновленные MacBook Pro и новые чипы.

2027 год обещает стать одним из самых насыщенных годов для Apple в сфере аппаратного обеспечения, на фоне того, как компания также планирует новый iPhone в честь 20-летия устройства, складной iPhone второго поколения, первые умные очки и новые устройства для умного дома.

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