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Apple и Microsoft повышают цены из-за дефицита чипов — кризис может продлиться до 2028 года — Bloomberg

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Apple и Microsoft повысили цены на iPad, Mac и Xbox из-за глобального дефицита микросхем памяти. Глава Micron заявил, что улучшение ситуации возможно не ранее 2028 года.

Apple и Microsoft повышают цены из-за дефицита чипов — кризис может продлиться до 2028 года — Bloomberg
Фото: Bloomberg

Компании Apple и Microsoft повысили цены на ряд популярных устройств, включая iPad, Mac и консоли Xbox, из-за глобального дефицита микросхем памяти, вызванного стремительным развитием искусственного интеллекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным агентства, несмотря на масштабные инвестиции производителей чипов, нехватка комплектующих может сохраняться еще несколько лет. Генеральный директор Micron Санджай Мехротра заявил, что улучшение ситуации возможно не ранее 2028 года, а сейчас "нет никакой перспективы", когда предложение полностью догонит спрос.

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Дефицит уже привел к резкому росту стоимости микросхем. В частности, цена чипов памяти DDR5, которые широко используются в персональных компьютерах, за последний год увеличилась более чем в четыре раза. Аналитики Bloomberg Intelligence прогнозируют, что производители электроники и впредь будут вынуждены повышать цены на ноутбуки, смартфоны и другие устройства.

Основной причиной кризиса стал бум строительства дата-центров для систем искусственного интеллекта, которые массово скупают чипы памяти и логические процессоры. Из-за этого Samsung и SK Hynix готовят новые многомиллиардные инвестиции в производство, однако руководители отрасли предупреждают, что быстро ликвидировать дефицит не удастся.

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Степан Гафтко

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