Microsoft продлит технологическую поддержку Украины еще на год

Компания Microsoft объявила, что продолжит предоставление технологической поддержки Украине до конца 2027 года. Это включает, в частности, предоставление бесплатных облачных услуг. Об этом сообщили в компании, передает УНН.

Компания Microsoft объявила, что продолжит предоставление технологической поддержки Украине до конца 2027 года, продолжая предлагать бесплатные облачные услуги государственным учреждениям, учебным заведениям и региональным органам власти по всей стране

В компании напомнили, что с 2022 года предоставляют технологическую поддержку, поддержку кибербезопасности и другую помощь, чтобы помочь Украине поддерживать важные цифровые услуги во время войны, в результате чего общий объем поддержки Microsoft превысил 700 миллионов долларов.

Также в компании рассказали, что с первых дней войны технологии помогали Украине поддерживать государственные и общественные службы, обеспечивая быстрый переход к облачным системам.

Перенося важные услуги в облачную инфраструктуру по всей Европе, Украина обеспечила доступность ключевых государственных услуг, от социальных выплат и сбора налогов до ведения бизнес-реестров и земельных реестров, демонстрируя, как современная цифровая инфраструктура может избежать сбоев и укрепить национальную устойчивость