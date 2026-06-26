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Microsoft продлит технологическую поддержку Украины еще на год

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Microsoft продлит технологическую поддержку Украины до конца 2027 года, предоставляя бесплатные облачные услуги государственным учреждениям. Общий объем поддержки компании превысил 700 миллионов долларов.

Microsoft продлит технологическую поддержку Украины еще на год

Компания Microsoft объявила, что продолжит предоставление технологической поддержки Украине до конца 2027 года. Это включает, в частности, предоставление бесплатных облачных услуг. Об этом сообщили в компании, передает УНН.

Компания Microsoft объявила, что продолжит предоставление технологической поддержки Украине до конца 2027 года, продолжая предлагать бесплатные облачные услуги государственным учреждениям, учебным заведениям и региональным органам власти по всей стране

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что с 2022 года предоставляют технологическую поддержку, поддержку кибербезопасности и другую помощь, чтобы помочь Украине поддерживать важные цифровые услуги во время войны, в результате чего общий объем поддержки Microsoft превысил 700 миллионов долларов.

Также в компании рассказали, что с первых дней войны технологии помогали Украине поддерживать государственные и общественные службы, обеспечивая быстрый переход к облачным системам.

Перенося важные услуги в облачную инфраструктуру по всей Европе, Украина обеспечила доступность ключевых государственных услуг, от социальных выплат и сбора налогов до ведения бизнес-реестров и земельных реестров, демонстрируя, как современная цифровая инфраструктура может избежать сбоев и укрепить национальную устойчивость

- отметили в компании.

Благодаря этой программе Microsoft продолжает поддерживать Украину по нескольким ключевым направлениям, в частности:

предоставление бесплатных технологий и облачных сервисов, позволяющих государственным учреждениям, школам и государственным органам продолжать работу и ускорять предоставление цифровых услуг; усиление критически важной киберзащиты страны от постоянных угроз; поддержка некоммерческих и международных организаций, которые помогают Украине и документируют военные преступления против гражданского населения с помощью технологий и возможностей обработки данных.

Напомним

Microsoft представила новый квантовый чип Majorana 2, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта, и заявила, что рассчитывает получить коммерчески полезные квантовые компьютеры к 2029 году.

Павел Башинский

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