Google предоставляет грант в $5 млн на платформу по рынку труда в Украине

Google объявил о выделении гранта в размере $5 млн на поддержку системы «Обрій» во время URC 2026 в Гданьске, поддерживая создание цифровой инфраструктуры рынка труда, сообщили в пятницу в Минэкономики, пишет УНН.

Компания Google объявила о выделении гранта в размере $5 млн на развитие цифровой экосистемы рынка труда «Обрій» - сообщили в министерстве.

Систему «Обрій» разрабатывает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины. Имплементатор - BRDO (Best Regulation Delivery Office, Офис эффективного регулирования).

Финансирование от компании Google, как ожидается, поможет масштабировать систему и расширить ее возможности для граждан, работодателей и государства.

"Средства направят на развитие сервисов оценки навыков и карьерной навигации, автоматического подбора вакансий и программ обучения, цифрового профиля пользователя, электронного трудоустройства и прогнозирования потребностей рынка труда", - говорится в сообщении.

"Мы рады, что Google расширяет сотрудничество с украинским правительством и впервые в истории поддерживает создание цифровой инфраструктуры рынка труда. Благодаря этому партнерству мы сможем быстрее соединить соискателей работы с возможностями обучения и трудоустройства, а бизнес — с необходимыми ему и доступными специалистами", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

"Украина демонстрирует всему миру, как с помощью технологий и ИИ можно строить устойчивую экономику даже в самых сложных обстоятельствах. Этот грант – не просто финансирование платформы, это инвестиция в исключительный человеческий потенциал и изобретательность, которые мы наблюдаем здесь ежедневно. Мы гордимся возможностью поддержать наших партнеров в украинском правительстве, которые уже сегодня создают модель будущего", - подчеркнула вице-президент Google по взаимодействию с органами власти и публичной политике в Европе Аннет Кробер-Риль.

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