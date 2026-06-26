Google предоставляет грант в $5 млн на платформу по рынку труда в Украине
Киев • УНН
Google выделил грант в $5 млн на развитие системы Обрій для цифровой инфраструктуры рынка труда. Средства направят на сервисы оценки навыков и автоматического подбора вакансий.
Google объявил о выделении гранта в размере $5 млн на поддержку системы «Обрій» во время URC 2026 в Гданьске, поддерживая создание цифровой инфраструктуры рынка труда, сообщили в пятницу в Минэкономики, пишет УНН.
Компания Google объявила о выделении гранта в размере $5 млн на развитие цифровой экосистемы рынка труда «Обрій»
Систему «Обрій» разрабатывает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины. Имплементатор - BRDO (Best Regulation Delivery Office, Офис эффективного регулирования).
Финансирование от компании Google, как ожидается, поможет масштабировать систему и расширить ее возможности для граждан, работодателей и государства.
"Средства направят на развитие сервисов оценки навыков и карьерной навигации, автоматического подбора вакансий и программ обучения, цифрового профиля пользователя, электронного трудоустройства и прогнозирования потребностей рынка труда", - говорится в сообщении.
"Мы рады, что Google расширяет сотрудничество с украинским правительством и впервые в истории поддерживает создание цифровой инфраструктуры рынка труда. Благодаря этому партнерству мы сможем быстрее соединить соискателей работы с возможностями обучения и трудоустройства, а бизнес — с необходимыми ему и доступными специалистами", - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
"Украина демонстрирует всему миру, как с помощью технологий и ИИ можно строить устойчивую экономику даже в самых сложных обстоятельствах. Этот грант – не просто финансирование платформы, это инвестиция в исключительный человеческий потенциал и изобретательность, которые мы наблюдаем здесь ежедневно. Мы гордимся возможностью поддержать наших партнеров в украинском правительстве, которые уже сегодня создают модель будущего", - подчеркнула вице-президент Google по взаимодействию с органами власти и публичной политике в Европе Аннет Кробер-Риль.
Украина получит от Google $1,5 млн инвестиций на развитие цифрового образования - Минцифры11.09.25, 15:02 • 2649 просмотров