Украина получит от Google $1,5 млн инвестиций на развитие цифрового образования - Минцифры

$41.210.09
48.240.05
ukenru
11:02 • 1932 просмотра
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51 • 6692 просмотра
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16 • 10177 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 16243 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01 • 36245 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 43929 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 96063 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 50544 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47879 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43763 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5м/с
33%
755мм
Популярные новости
Враг проводит рейды на ВОТ и ищет тех, кто помогает Силам обороны11 сентября, 02:43 • 7658 просмотра
Мерц о вторжении дронов РФ в Польшу: сознательная провокация Кремля11 сентября, 03:46 • 20481 просмотра
Атака дронов на Украину 11 сентября: ПВО уничтожила 62 вражеских БПЛАPhoto06:42 • 14063 просмотра
Вторжение российских БПЛА в воздушное пространство Польши: Варшава созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН07:22 • 14370 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 7278 просмотра
публикации
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 3330 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 36256 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 96071 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 86559 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 65708 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Стабб
Денис Шмыгаль
Сергей Марченко
Актуальные места
Украина
Польша
Беларусь
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11:11 • 3330 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом07:32 • 7416 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 26364 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 90894 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 82072 просмотра
Актуальное
Нефть
СВИФТ
DJI Mavic
Сокол 9
SpaceX Starship

Украина получит от Google $1,5 млн инвестиций на развитие цифрового образования - Минцифры

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Google инвестирует $1,5 млн в модернизацию украинского цифрового образовательного продукта "Мрия". Средства пойдут на интеграцию ИИ и расширение платформы для школ, детских садов и университетов.

Украина получит от Google $1,5 млн инвестиций на развитие цифрового образования - Минцифры

Украинский цифровой образовательный продукт "Мрия" получил мощный импульс для развития - компания Google инвестирует $1,5 млн в его модернизацию. Деньги пойдут на интеграцию инструментов искусственного интеллекта и расширение платформы для школ, детских садов и даже университетов. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Подробности

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что "Мрия" присоединилась к глобальной программе Google.org Fellowship, которая открывает новые возможности для украинского образования.

По его словам, благодаря поддержке технологического гиганта обучение станет более современным, персонализированным и доступным, оно будет включать инструменты ИИ, которые помогут детям учиться по собственной направленности и направлению.

Электронный дневник "Единая школа" стал платным для родителей - соцсети05.09.2025, 20:32 • 4018 просмотров

Также платформа будет масштабирована от школ до детских садов и университетов, единая цифровая экосистема объединит различные образовательные уровни в одну систему.

Сегодня "Мрия" уже объединяет более 2 000 школ по всей Украине. Следующий этап - запуск пилотных программ для дошкольного образования и создание концепции для учреждений высшего образования.

Федоров подчеркнул, что поддержка Google - это сигнал для мира: Украина способна создавать инновационные продукты, которые меняют жизнь миллионов.

Справка

Инициатива "Мрия" была начата президентом Владимиром Зеленским и реализуется Минцифрой и МОН совместно с Программой EGAP, которую воплощает Фонд Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Более 3,5 миллиона детей начали обучение: 2,3 миллиона учеников пошли в школы офлайн01.09.2025, 11:23 • 6401 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоТехнологииОбразование
Министерство образования и науки Украины
благотворительность
Михаил Федоров
Швейцария
Владимир Зеленский
Украина
Google