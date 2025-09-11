Украина получит от Google $1,5 млн инвестиций на развитие цифрового образования - Минцифры
Киев • УНН
Google инвестирует $1,5 млн в модернизацию украинского цифрового образовательного продукта "Мрия". Средства пойдут на интеграцию ИИ и расширение платформы для школ, детских садов и университетов.
Украинский цифровой образовательный продукт "Мрия" получил мощный импульс для развития - компания Google инвестирует $1,5 млн в его модернизацию. Деньги пойдут на интеграцию инструментов искусственного интеллекта и расширение платформы для школ, детских садов и даже университетов. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Подробности
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что "Мрия" присоединилась к глобальной программе Google.org Fellowship, которая открывает новые возможности для украинского образования.
По его словам, благодаря поддержке технологического гиганта обучение станет более современным, персонализированным и доступным, оно будет включать инструменты ИИ, которые помогут детям учиться по собственной направленности и направлению.
Также платформа будет масштабирована от школ до детских садов и университетов, единая цифровая экосистема объединит различные образовательные уровни в одну систему.
Сегодня "Мрия" уже объединяет более 2 000 школ по всей Украине. Следующий этап - запуск пилотных программ для дошкольного образования и создание концепции для учреждений высшего образования.
Федоров подчеркнул, что поддержка Google - это сигнал для мира: Украина способна создавать инновационные продукты, которые меняют жизнь миллионов.
Справка
Инициатива "Мрия" была начата президентом Владимиром Зеленским и реализуется Минцифрой и МОН совместно с Программой EGAP, которую воплощает Фонд Восточная Европа при поддержке Швейцарии.
