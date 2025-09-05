Электронный дневник "Единая школа" стал платным для родителей - соцсети
Киев • УНН
Украинский электронный дневник "Единая школа" теперь доступен по подписке 48,99 грн в месяц. Родители возмущены, а Министерство образования пока не комментирует нововведение.
Детали
Платформа стала платной для родителей! С какой стати? Если ваш проект финансируется из местных бюджетов?
В МОН не знают о вашем нововведении с подпиской
Разработчик приложения подтвердил, что доступ к электронному дневнику теперь предоставляется на условиях платной подписки. По информации компании, первые семь дней пользования дневником бесплатны, после чего подписка стоит 48,99 грн в месяц.
Официальных комментариев от Министерства образования пока нет.
Напомним
В Украине 1 сентября начался учебный год 2025/2026 годов, уже четвертый в условиях полномасштабного вторжения российской федерации.
