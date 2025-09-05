Электронный дневник "Единая школа" стал платным для родителей - соцсети

Доступ к украинскому электронному дневнику, где отображаются расписание уроков, оценки и посещаемость, теперь предоставляется по подписке за 48,99 грн в месяц. Родители в сети возмущены и отмечают, что Министерство образования, похоже, не было проинформировано о нововведении, пишет УНН.

Детали

Платформа стала платной для родителей! С какой стати? Если ваш проект финансируется из местных бюджетов? - написала одна пользовательница, обращаясь к администрации проекта “Единая школа”.

В МОН не знают о вашем нововведении с подпиской - написал другой пользователь.

Разработчик приложения подтвердил, что доступ к электронному дневнику теперь предоставляется на условиях платной подписки. По информации компании, первые семь дней пользования дневником бесплатны, после чего подписка стоит 48,99 грн в месяц.

Официальных комментариев от Министерства образования пока нет.

Напомним

В Украине 1 сентября начался учебный год 2025/2026 годов, уже четвертый в условиях полномасштабного вторжения российской федерации.

Более двух тысяч школ со всей Украины вступили в новый учебный год с образовательной экосистемой "Мрия"