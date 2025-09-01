День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення

В Україні 1 вересня розпочався навчальний рік 2025/2026 років, вже четвертий в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації. Як пройде Перший урок в українських школах, про що вчителі говоритимуть з учнями та які передбачено заходи безпеки, розповідаємо в матеріалі УНН.

Вшанування полеглих захисників і захисниць

Міносвіти рекомендує у 2025/2026 навчальному році присвятити Перший урок вшануванню пам’яті захисників і захисниць України, які полягли у бою, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої Батьківщини.

В Міністерстві наголосили, що ця тема є особливо актуальною в умовах продовження агресивної війни росії проти України. Мета вшанування полеглих героїв полягає в наступному:

· формування в учнів національної свідомості та патріотизму;

· виховання активної громадянської позиції;

· розвиток шанобливого ставлення до родин загиблих воїнів;

· утвердження цінностей свободи, гідності та відповідальності перед майбутнім України.

Методичні рекомендації

Для підготовки та проведення Першого уроку педагогам рекомендують скористатися інформаційними матеріалами Українського інституту національної пам’яті, які містять історичні довідки, біографії героїв, приклади сучасних форм роботи з учнями.

Учителі можуть обрати різні підходи до реалізації теми, зокрема:

уроки пам’яті з використанням мультимедійних презентацій та документальних відео;

дискусії та круглі столи щодо значення захисту України для сучасності й майбутнього;

зустрічі з ветеранами, волонтерами та представниками родин загиблих воїнів;

творчі завдання (написання листів подяки, створення стінгазет, малюнків, відеопроєктів).

Виховний потенціал

Перший урок нового навчального року має стати знаковою подією, яка не лише започатковує освітній процес, а й формує у школярів відчуття причетності до історії та сучасності своєї країни.

Вшанування пам’яті героїв України сприятиме:

зміцненню єдності поколінь;

формуванню гордості за українських воїнів;

утвердженню цінностей свободи, людської гідності та миру.

Заходи безпеки для школярів

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про розгортання 1600 офіцерів Служби освітньої безпеки. Ці співробітники поєднують функції охоронців, наставників і просвітників та створюють умови, за яких діти можуть навчатися без страху за власну безпеку.

Завдання СОБ включають:

контроль пропускного режиму та недопущення проникнення сторонніх осіб чи небезпечних предметів;

взаємодію з екстреними службами та організацію евакуації під час надзвичайних ситуацій;

швидке реагування на правопорушення;

проведення тренувань та інтерактивних занять із питань безпеки життєдіяльності.

В МВС також повідомили, що обов’язки офіцерів СОБ — це не лише запобігання загрозам, а й формування довіри між учнями, вчителями та правоохоронцями. Такий підхід, наголошують у відомстві, сприяє створенню безпечної та дружньої атмосфери у школах, що є особливо важливим у нинішніх умовах.

