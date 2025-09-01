$41.260.00
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
05:39 • 506 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30 • 15734 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 16258 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 48484 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 86863 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 98240 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 112278 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 120967 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 257380 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення

Київ • УНН

 • 62 перегляди

1 вересня в Україні розпочався навчальний рік 2025/2026. Перший урок присвячений вшануванню полеглих захисників, а безпеку забезпечують 1600 офіцерів Служби освітньої безпеки.

День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення

В Україні 1 вересня розпочався навчальний рік 2025/2026 років, вже четвертий в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації. Як пройде Перший урок в українських школах, про що вчителі говоритимуть з учнями та які передбачено заходи безпеки, розповідаємо в матеріалі УНН.

Вшанування полеглих захисників і захисниць

Міносвіти рекомендує у 2025/2026 навчальному році присвятити Перший урок вшануванню пам’яті захисників і захисниць України, які полягли у бою, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої Батьківщини.

В Міністерстві наголосили, що ця тема є особливо актуальною в умовах продовження агресивної війни росії проти України. Мета вшанування полеглих героїв полягає в наступному:

·        формування в учнів національної свідомості та патріотизму;

·        виховання активної громадянської позиції;

·        розвиток шанобливого ставлення до родин загиблих воїнів;

·        утвердження цінностей свободи, гідності та відповідальності перед майбутнім України.

Стартували виплати за програмою "Пакунок школяра": в Мінсоцполітики нагадали, хто і як може скористатися програмою30.08.25, 00:02 • 5965 переглядiв

Методичні рекомендації

Для підготовки та проведення Першого уроку педагогам рекомендують скористатися інформаційними матеріалами Українського інституту національної пам’яті, які містять історичні довідки, біографії героїв, приклади сучасних форм роботи з учнями.

Учителі можуть обрати різні підходи до реалізації теми, зокрема:

  • уроки пам’яті з використанням мультимедійних презентацій та документальних відео;
    • дискусії та круглі столи щодо значення захисту України для сучасності й майбутнього;
      • зустрічі з ветеранами, волонтерами та представниками родин загиблих воїнів;
        • творчі завдання (написання листів подяки, створення стінгазет, малюнків, відеопроєктів).

          Виховний потенціал

          Перший урок нового навчального року має стати знаковою подією, яка не лише започатковує освітній процес, а й формує у школярів відчуття причетності до історії та сучасності своєї країни.

          Вшанування пам’яті героїв України сприятиме:

          • зміцненню єдності поколінь;
            • формуванню гордості за українських воїнів;
              • утвердженню цінностей свободи, людської гідності та миру.

                Заходи безпеки для школярів

                Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про розгортання 1600 офіцерів Служби освітньої безпеки. Ці співробітники поєднують функції охоронців, наставників і просвітників та створюють умови, за яких діти можуть навчатися без страху за власну безпеку.

                Завдання СОБ включають:

                • контроль пропускного режиму та недопущення проникнення сторонніх осіб чи небезпечних предметів;
                  • взаємодію з екстреними службами та організацію евакуації під час надзвичайних ситуацій;
                    • швидке реагування на правопорушення;
                      • проведення тренувань та інтерактивних занять із питань безпеки життєдіяльності.

                        В МВС також повідомили, що обов’язки офіцерів СОБ — це не лише запобігання загрозам, а й формування довіри між учнями, вчителями та правоохоронцями. Такий підхід, наголошують у відомстві, сприяє створенню безпечної та дружньої атмосфери у школах, що є особливо важливим у нинішніх умовах.

                        Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів29.08.25, 15:28 • 333212 переглядiв

                        Павло Зінченко

