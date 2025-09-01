$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
06:45 • 226 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 270 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному готовят подозрение
05:46 • 6172 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
05:39 • 9490 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 18290 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 18547 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 50483 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 88102 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 99036 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 112897 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
46%
744мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 31952 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 31347 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 18248 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 15914 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 6950 просмотра
публикации
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
06:45 • 234 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения05:46 • 6194 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto05:39 • 9518 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 112978 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 243236 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Игорь Клименко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Китай
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Львов
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 114271 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 246644 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 269496 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 266322 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 245878 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ракетная система С-300
Хвасонг-18
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения

Киев • УНН

 • 6208 просмотра

1 сентября в Украине начался учебный год 2025/2026. Первый урок посвящен чествованию павших защитников, а безопасность обеспечивают 1600 офицеров Службы образовательной безопасности.

День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения

В Украине 1 сентября начался 2025/2026 учебный год, уже четвертый в условиях полномасштабного вторжения Российской Федерации. Как пройдет Первый урок в украинских школах, о чем учителя будут говорить с учениками и какие предусмотрены меры безопасности, рассказываем в материале УНН.

Почтение памяти павших защитников и защитниц

Минобразования рекомендует в 2025/2026 учебном году посвятить Первый урок чествованию памяти защитников и защитниц Украины, павших в бою, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей Родины.

В Министерстве подчеркнули, что эта тема особенно актуальна в условиях продолжающейся агрессивной войны России против Украины. Цель чествования павших героев заключается в следующем:

·        формирование у учащихся национального сознания и патриотизма;

·        воспитание активной гражданской позиции;

·        развитие уважительного отношения к семьям погибших воинов;

·        утверждение ценностей свободы, достоинства и ответственности перед будущим Украины.

Стартовали выплаты по программе "Пакет школьника": в Минсоцполитики напомнили, кто и как может воспользоваться программой30.08.25, 00:02 • 5981 просмотр

Методические рекомендации

Для подготовки и проведения Первого урока педагогам рекомендуют воспользоваться информационными материалами Украинского института национальной памяти, которые содержат исторические справки, биографии героев, примеры современных форм работы с учащимися.

Учителя могут выбрать различные подходы к реализации темы, в частности:

  • уроки памяти с использованием мультимедийных презентаций и документальных видео;
    • дискуссии и круглые столы о значении защиты Украины для современности и будущего;
      • встречи с ветеранами, волонтерами и представителями семей погибших воинов;
        • творческие задания (написание благодарственных писем, создание стенгазет, рисунков, видеопроектов).

          Воспитательный потенциал

          Первый урок нового учебного года должен стать знаковым событием, которое не только начинает образовательный процесс, но и формирует у школьников чувство причастности к истории и современности своей страны.

          Чествование памяти героев Украины будет способствовать:

          • укреплению единства поколений;
            • формированию гордости за украинских воинов;
              • утверждению ценностей свободы, человеческого достоинства и мира.

                Меры безопасности для школьников

                Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о развертывании 1600 офицеров Службы образовательной безопасности. Эти сотрудники совмещают функции охранников, наставников и просветителей и создают условия, при которых дети могут учиться без страха за собственную безопасность.

                Задачи СОБ включают:

                • контроль пропускного режима и недопущение проникновения посторонних лиц или опасных предметов;
                  • взаимодействие с экстренными службами и организацию эвакуации во время чрезвычайных ситуаций;
                    • быстрое реагирование на правонарушения;
                      • проведение тренировок и интерактивных занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности.

                        В МВД также сообщили, что обязанности офицеров СОБ — это не только предотвращение угроз, но и формирование доверия между учащимися, учителями и правоохранителями. Такой подход, подчеркивают в ведомстве, способствует созданию безопасной и дружественной атмосферы в школах, что особенно важно в нынешних условиях.

                        Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников29.08.25, 15:28 • 333730 просмотров

                        Павел Зинченко

                        ОбществопубликацииОбразование
                        Министерство внутренних дел Украины
                        Игорь Клименко
                        Украина