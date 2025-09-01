День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
Киев • УНН
1 сентября в Украине начался учебный год 2025/2026. Первый урок посвящен чествованию павших защитников, а безопасность обеспечивают 1600 офицеров Службы образовательной безопасности.
В Украине 1 сентября начался 2025/2026 учебный год, уже четвертый в условиях полномасштабного вторжения Российской Федерации. Как пройдет Первый урок в украинских школах, о чем учителя будут говорить с учениками и какие предусмотрены меры безопасности, рассказываем в материале УНН.
Почтение памяти павших защитников и защитниц
Минобразования рекомендует в 2025/2026 учебном году посвятить Первый урок чествованию памяти защитников и защитниц Украины, павших в бою, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей Родины.
В Министерстве подчеркнули, что эта тема особенно актуальна в условиях продолжающейся агрессивной войны России против Украины. Цель чествования павших героев заключается в следующем:
· формирование у учащихся национального сознания и патриотизма;
· воспитание активной гражданской позиции;
· развитие уважительного отношения к семьям погибших воинов;
· утверждение ценностей свободы, достоинства и ответственности перед будущим Украины.
Методические рекомендации
Для подготовки и проведения Первого урока педагогам рекомендуют воспользоваться информационными материалами Украинского института национальной памяти, которые содержат исторические справки, биографии героев, примеры современных форм работы с учащимися.
Учителя могут выбрать различные подходы к реализации темы, в частности:
- уроки памяти с использованием мультимедийных презентаций и документальных видео;
- дискуссии и круглые столы о значении защиты Украины для современности и будущего;
- встречи с ветеранами, волонтерами и представителями семей погибших воинов;
- творческие задания (написание благодарственных писем, создание стенгазет, рисунков, видеопроектов).
Воспитательный потенциал
Первый урок нового учебного года должен стать знаковым событием, которое не только начинает образовательный процесс, но и формирует у школьников чувство причастности к истории и современности своей страны.
Чествование памяти героев Украины будет способствовать:
- укреплению единства поколений;
- формированию гордости за украинских воинов;
- утверждению ценностей свободы, человеческого достоинства и мира.
Меры безопасности для школьников
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о развертывании 1600 офицеров Службы образовательной безопасности. Эти сотрудники совмещают функции охранников, наставников и просветителей и создают условия, при которых дети могут учиться без страха за собственную безопасность.
Задачи СОБ включают:
- контроль пропускного режима и недопущение проникновения посторонних лиц или опасных предметов;
- взаимодействие с экстренными службами и организацию эвакуации во время чрезвычайных ситуаций;
- быстрое реагирование на правонарушения;
- проведение тренировок и интерактивных занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности.
В МВД также сообщили, что обязанности офицеров СОБ — это не только предотвращение угроз, но и формирование доверия между учащимися, учителями и правоохранителями. Такой подход, подчеркивают в ведомстве, способствует созданию безопасной и дружественной атмосферы в школах, что особенно важно в нынешних условиях.
