День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения

В Украине 1 сентября начался 2025/2026 учебный год, уже четвертый в условиях полномасштабного вторжения Российской Федерации. Как пройдет Первый урок в украинских школах, о чем учителя будут говорить с учениками и какие предусмотрены меры безопасности, рассказываем в материале УНН.

Почтение памяти павших защитников и защитниц

Минобразования рекомендует в 2025/2026 учебном году посвятить Первый урок чествованию памяти защитников и защитниц Украины, павших в бою, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей Родины.

В Министерстве подчеркнули, что эта тема особенно актуальна в условиях продолжающейся агрессивной войны России против Украины. Цель чествования павших героев заключается в следующем:

· формирование у учащихся национального сознания и патриотизма;

· воспитание активной гражданской позиции;

· развитие уважительного отношения к семьям погибших воинов;

· утверждение ценностей свободы, достоинства и ответственности перед будущим Украины.

Методические рекомендации

Для подготовки и проведения Первого урока педагогам рекомендуют воспользоваться информационными материалами Украинского института национальной памяти, которые содержат исторические справки, биографии героев, примеры современных форм работы с учащимися.

Учителя могут выбрать различные подходы к реализации темы, в частности:

уроки памяти с использованием мультимедийных презентаций и документальных видео;

дискуссии и круглые столы о значении защиты Украины для современности и будущего;

встречи с ветеранами, волонтерами и представителями семей погибших воинов;

творческие задания (написание благодарственных писем, создание стенгазет, рисунков, видеопроектов).

Воспитательный потенциал

Первый урок нового учебного года должен стать знаковым событием, которое не только начинает образовательный процесс, но и формирует у школьников чувство причастности к истории и современности своей страны.

Чествование памяти героев Украины будет способствовать:

укреплению единства поколений;

формированию гордости за украинских воинов;

утверждению ценностей свободы, человеческого достоинства и мира.

Меры безопасности для школьников

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о развертывании 1600 офицеров Службы образовательной безопасности. Эти сотрудники совмещают функции охранников, наставников и просветителей и создают условия, при которых дети могут учиться без страха за собственную безопасность.

Задачи СОБ включают:

контроль пропускного режима и недопущение проникновения посторонних лиц или опасных предметов;

взаимодействие с экстренными службами и организацию эвакуации во время чрезвычайных ситуаций;

быстрое реагирование на правонарушения;

проведение тренировок и интерактивных занятий по вопросам безопасности жизнедеятельности.

В МВД также сообщили, что обязанности офицеров СОБ — это не только предотвращение угроз, но и формирование доверия между учащимися, учителями и правоохранителями. Такой подход, подчеркивают в ведомстве, способствует созданию безопасной и дружественной атмосферы в школах, что особенно важно в нынешних условиях.

