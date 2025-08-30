$41.260.06
Стартовали выплаты по программе "Пакет школьника": в Минсоцполитики напомнили, кто и как может воспользоваться программой

Киев • УНН

 • 458 просмотра

В Украине начаты выплаты по программе "Пакет школьника", более 86 тысяч семей уже получили 430 миллионов гривен. Каждый первоклассник может получить 5000 гривен помощи, независимо от формы обучения и типа учреждения.

Стартовали выплаты по программе "Пакет школьника": в Минсоцполитики напомнили, кто и как может воспользоваться программой

В Украине стартовали выплаты по программе "Пакет школьника" на сумму более 430 млн гривен - их получили первые 86 тысяч украинских семей, чтобы подготовить своих детей к школе. В целом государство направит 1,2 млрд гривен - помощь рассчитана на каждого первоклассника. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины

Детали

Отмечается, что одновременно почти 110 тысяч семей подали заявления на "Пакет школьника", из которых верифицировано уже 102 тыс.

В Минсоцполитики напомнили, кто и как может воспользоваться программой.

Кто может получить "Пакет школьника"? 

Каждая семья, у которой ребенок в этом году идет в первый класс украинской школы, может получить финансовую помощь в размере 5 000 гривен в рамках государственной программы "Пакет школьника". Оформить и получить помощь может один из родителей или других законных представителей ребенка.

Ограничений по формату обучения нет - помощь можно получить и на тех школьников, которые начнут учиться онлайн. То же самое касается формы собственности - государственное или частное учебное заведение

- говорится в сообщении Минсоцполитики. 

В то же время по условиям программы семьи, находящиеся за границей, смогут получить выплату после возвращения в Украину, а те, кто на временно оккупированных территориях (ВОТ), - после возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Как подать заявление?

Все просто - это можно сделать онлайн через приложение Дия или офлайн, обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Большинство украинцев выбирают онлайн-оформление - по состоянию на сейчас через Дию подано 105 тысяч заявлений. Так же вам может поступить пуш-уведомление о возможности оформить заявление.

В целом программа продлится до 15 ноября 2025 года — так что у всех семей есть достаточно времени для подачи заявления

- напомнили в ведомстве.

Даже если ребенок зачислен в первый класс уже после начала учебного года, помощь семье будет назначена.

Какие документы нужны?

Чтобы подать заявление онлайн, для этого нужно иметь в Дие ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер (РНОКПП). Заявление на оформление услуги необходимо подписать Дия.Подписью, поэтому в приложении должен отображаться один из биометрических документов.

Подавая письменное заявление в сервисный центр ПФУ, нужно предъявить:

· паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

· налоговый номер РНОКПП (если он есть);

· документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).

Какой срок зачисления средств?

После подачи заявления и его верификации выплата поступит на вашу Дия.Карту или на карту, оформленную по заявлению в сервисный центр ПФУ, сроком до 14 дней. 

Первые выплаты в рамках программы уже стартовали - в конце августа их получили более 86 тысяч семей.

- сообщили в министерстве.

Потратить средства можно в течение 180 дней с момента зачисления, поэтому воспользоваться ими можно позже.

На что и где можно потратить средства? 

Их можно использовать на покупку товаров для подготовки ребенка к школе, а именно: школьные принадлежности, детская одежда и обувь. Покупки возможны как в офлайн, так и онлайн-магазинах, однако оплата производится только безналично.

Чтобы проверить, можно ли использовать средства по программе "Пакет школьника", уточните у представителей магазина 

- отметили в ведомстве.

Кроме того, во многих заведениях также будут размещены информационные материалы, подтверждающие участие в программе.

Родители могут использовать средства в любой торговой точке по всей Украине, где платежный терминал имеет MCC-код, соответствующий условиям государственной программы:

· 5641 - детская одежда;

· 5651 - одежда для всей семьи;

· 5661 - магазины обуви;

· 5943 - канцелярские товары.

Благодаря этому родители получают свободу выбора и могут приобрести самое необходимое для ребенка именно там, где им удобно.

Украинцы оформили "Пакет школьника" на более чем половину первоклассников, большинство - через "Дія"27.08.25, 08:37 • 2050 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоЭкономикаОбразование
