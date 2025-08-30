Стартували виплати за програмою "Пакунок школяра": в Мінсоцполітики нагадали, хто і як може скористатися програмою

В Україні стартували виплати за програмою "Пакунок школяра" на суму понад 430 млн гривень - їх отримали перші 86 тисяч українських родин, щоб підготувати своїх дітей до школи. Загалом держава спрямує 1,2 млрд гривень - допомога розрахована на кожного першокласника. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Деталі

Зазначається, що водночас майже 110 тисяч родин подали заяви на "Пакунок школяра", з яких верифіковано вже 102 тис.

В Мінсоцполітики нагадали, хто і як може скористатися програмою.

Хто може отримати "Пакунок школяра"?

Кожна родина, у якої дитина цьогоріч йде до першого класу української школи, може отримати фінансову допомогу в розмірі 5 000 гривень у межах державної програми "Пакунок школяра". Оформити та отримати допомогу можеодин із батьківабо інших законних представників дитини.

Обмежень щодо формату навчання немає - допомогу можна отримати і на тих школярів, які почнуть навчатися онлайн. Те саме стосується форми власності - державний чи приватний заклад освіти - йдеться у дописі Мінсоцполітики.

Водночас за умовами програми родини, які перебувають за кордоном, зможуть отримати виплату після повернення в Україну, а ті, хто на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), - після повернення на підконтрольну Україні територію.

Як подати заяву?

Все просто - це можна зробити онлайн через застосунок Дія або офлайн, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Більшість українців обирають онлайн-оформлення - станом на зараз через Дію подано 105 тисяч заяв. Так само вам може надійти пуш-сповіщення про можливість оформити заяву.

Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року — тож усі родини мають вдосталь часу на подання заяви - нагадали у відомстві.

Навіть якщо дитину зараховано до першого класу вже після початку навчального року, допомога родині буде призначена.

Які документи потрібні?

Щоб подати заяву онлайн, для цього потрібно мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП). Заяву на оформлення послуги необхідно підписати Дія.Підписом, тож у застосунку повинен відображатись один з біометричних документів.

Подаючи письмову заяву до сервісного центру ПФУ, потрібно пред’явити:

· паспорт або інший документ, який посвідчує особу;

· податковий номер РНОКПП (якщо він є);

· документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).

Який термін зарахування коштів?

Після подання заяви та її верифікації виплата надійде на вашу Дія.Картку або на картку, оформленою за заявою до сервісного центру ПФУ, терміном до 14 днів.

Перші виплати в межах програми вже стартували - наприкінці серпня їх отримали понад 86 тисяч родин. - повідомили у міністерстві.

Витратити кошти можна протягом 180 днів з моменту зарахування, тож скористатися ними можна пізніше.

На що і де можна витратити кошти?

Їх можна використати на покупку товарів для підготовки дитини до школи, а саме: шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Покупки можливі як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

Щоб перевірити, чи можна використати кошти за програмою "Пакунок школяра", уточніть у представників магазину - зауважили у відомстві.

Крім того, у багатьох закладах також будуть розміщені інформаційні матеріали, що підтверджують участь в програмі.

Батьки можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці по всій Україні, де платіжний термінал має MCC-код, який відповідає умовам державної програми:

· 5641 - дитячий одяг;

· 5651 - одяг для всієї родини;

· 5661 - магазини взуття;

· 5943 - канцелярські товари.

Завдяки цьому батьки отримують свободу вибору і можуть придбати найнеобхідніше для дитини саме там, де їм зручно.

Українці оформили "Пакунок школяра" на понад половину першачків, більшість - через "Дію"