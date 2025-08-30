Стартували виплати за програмою "Пакунок школяра": в Мінсоцполітики нагадали, хто і як може скористатися програмою

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 25945 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 119860 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 111691 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 67773 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 79543 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 53383 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 104659 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 72757 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 68911 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 162892 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
58%
750мм
Популярнi новини
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 29 серпня, 11:34 • 58541 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 100777 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 95656 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 34158 перегляди
Єрмак зустрівся з Віткоффом: стали відомі деталі29 серпня, 14:23 • 67053 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 95760 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 100899 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 119865 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 111696 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 104662 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сергій Кислиця
Антоніу Кошта
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 34207 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 171229 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 199086 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 199765 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 184910 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Стартували виплати за програмою "Пакунок школяра": в Мінсоцполітики нагадали, хто і як може скористатися програмою

Київ • УНН

 • 366 перегляди

В Україні розпочато виплати за програмою "Пакунок школяра", понад 86 тисяч родин вже отримали 430 мільйонів гривень. Кожен першокласник може отримати 5000 гривень допомоги, незалежно від форми навчання та типу закладу.

Стартували виплати за програмою "Пакунок школяра": в Мінсоцполітики нагадали, хто і як може скористатися програмою

В Україні стартували виплати за програмою "Пакунок школяра" на суму понад 430 млн гривень - їх отримали перші 86 тисяч українських родин, щоб підготувати своїх дітей до школи. Загалом держава спрямує 1,2 млрд гривень - допомога розрахована на кожного першокласника. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство соціальної політики України

Деталі

Зазначається, що водночас майже 110 тисяч родин подали заяви на "Пакунок школяра", з яких верифіковано вже 102 тис.

В Мінсоцполітики нагадали, хто і як може скористатися програмою.

Хто може отримати "Пакунок школяра"? 

Кожна родина, у якої дитина цьогоріч йде до першого класу української школи, може отримати фінансову допомогу в розмірі 5 000 гривень у межах державної програми "Пакунок школяра". Оформити та отримати допомогу можеодин із батьківабо інших законних представників дитини.

Обмежень щодо формату навчання немає - допомогу можна отримати і на тих школярів, які почнуть навчатися онлайн. Те саме стосується форми власності - державний чи приватний заклад освіти

- йдеться у дописі Мінсоцполітики. 

Водночас за умовами програми родини, які перебувають за кордоном, зможуть отримати виплату після повернення в Україну, а ті, хто на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), - після повернення на підконтрольну Україні територію.

Як подати заяву?

Все просто - це можна зробити онлайн через застосунок Дія або офлайн, звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Більшість українців обирають онлайн-оформлення - станом на зараз через Дію подано 105 тисяч заяв. Так само вам може надійти пуш-сповіщення про можливість оформити заяву.

Загалом програма триватиме до 15 листопада 2025 року — тож усі родини мають вдосталь часу на подання заяви

- нагадали у відомстві.

Навіть якщо дитину зараховано до першого класу вже після початку навчального року, допомога родині буде призначена.

Які документи потрібні?

Щоб подати заяву онлайн, для цього потрібно мати в Дії ID-картку або закордонний паспорт та верифікований податковий номер (РНОКПП). Заяву на оформлення послуги необхідно підписати Дія.Підписом, тож у застосунку повинен відображатись один з біометричних документів.

Подаючи письмову заяву до сервісного центру ПФУ, потрібно пред’явити:

· паспорт або інший документ, який посвідчує особу;

· податковий номер РНОКПП (якщо він є);

· документи, що підтверджують повноваження законного представника (за потреби).

Який термін зарахування коштів?

Після подання заяви та її верифікації виплата надійде на вашу Дія.Картку або на картку, оформленою за заявою до сервісного центру ПФУ, терміном до 14 днів. 

Перші виплати в межах програми вже стартували - наприкінці серпня їх отримали понад 86 тисяч родин.

- повідомили у міністерстві.

Витратити кошти можна протягом 180 днів з моменту зарахування, тож скористатися ними можна пізніше.

На що і де можна витратити кошти? 

Їх можна використати на покупку товарів для підготовки дитини до школи, а саме: шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Покупки можливі як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково.

Щоб перевірити, чи можна використати кошти за програмою "Пакунок школяра", уточніть у представників магазину 

- зауважили у відомстві.

Крім того, у багатьох закладах також будуть розміщені інформаційні матеріали, що підтверджують участь в програмі.

Батьки можуть використовувати кошти в будь-якій торговій точці по всій Україні, де платіжний термінал має MCC-код, який відповідає умовам державної програми:

· 5641 - дитячий одяг;

· 5651 - одяг для всієї родини;

· 5661 - магазини взуття;

· 5943 - канцелярські товари.

Завдяки цьому батьки отримують свободу вибору і можуть придбати найнеобхідніше для дитини саме там, де їм зручно.

Українці оформили "Пакунок школяра" на понад половину першачків, більшість - через "Дію"27.08.25, 08:37 • 2050 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоЕкономікаОсвіта
Пенсійний фонд України
Міністерство соціальної політики України
Україна