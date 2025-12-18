Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
Київ • УНН
Верховна Рада 18 грудня 2025 року ухвалила закон, що надає військовослужбовцям, звільненим із полону, додаткову відпустку на 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення. Ця відпустка надається без додаткових умов та без поділу на частини.
Верховна Рада України 18 грудня 2025 року прийняла за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо реалізації права на відпустку звільненим з полону військовослужбовцям, реєстр. №14092
Додамо
Законом врегульовано питання права звільнених з полону військовослужбовців на отримання додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини без умов прийняття рішення про продовження/звільнення з військової служби на момент надання такої відпустки та гарантування права таких військовослужбовців на звільнення з військової служби.
