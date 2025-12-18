$42.340.15
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 1156 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 4416 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
08:07 • 14088 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
07:18 • 22736 перегляди
"Навіть якщо це означає зустріч допізна": Politico дізналося "усю суть" вирішального саміту ЄС щодо України
17 грудня, 20:01 • 34710 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 50875 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 49298 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 81265 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 42265 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 81223 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 60196 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Верховна Рада 18 грудня 2025 року ухвалила закон, що надає військовослужбовцям, звільненим із полону, додаткову відпустку на 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення. Ця відпустка надається без додаткових умов та без поділу на частини.

Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових

Рада ухвалила закон, який надає військовослужбовцям, звільненим із полону, додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів із збереженням грошового забезпечення — без будь-яких додаткових умов, передає УНН.

Верховна Рада України 18 грудня 2025 року прийняла за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо реалізації права на відпустку звільненим з полону військовослужбовцям, реєстр. №14092 

- повідомили у Раді.

Додамо

Законом врегульовано питання права звільнених з полону військовослужбовців на отримання додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини без умов прийняття рішення про продовження/звільнення з військової служби на момент надання такої відпустки та гарантування права таких військовослужбовців на звільнення з військової служби.

Є рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки для військових – Зеленський31.07.25, 15:38 • 4869 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Верховна Рада України