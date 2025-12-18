Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових

Рада ухвалила закон, який надає військовослужбовцям, звільненим із полону, додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів із збереженням грошового забезпечення — без будь-яких додаткових умов, передає УНН.

Верховна Рада України 18 грудня 2025 року прийняла за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо реалізації права на відпустку звільненим з полону військовослужбовцям, реєстр. №14092 - повідомили у Раді.

Додамо

Законом врегульовано питання права звільнених з полону військовослужбовців на отримання додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини без умов прийняття рішення про продовження/звільнення з військової служби на момент надання такої відпустки та гарантування права таких військовослужбовців на звільнення з військової служби.

