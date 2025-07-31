Є рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки для військових – Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський погодив 15 додаткових днів відпустки для українських військових. Рішення має запрацювати у серпні.
Президент Володимир Зеленський погодив з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для українських військових, передає УНН.
Я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало. Ухвалений і закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Тож цей день дійсно результативний, і відчутно для людей
272 голоси - "за": Верховна Рада підтримала закон про ветеранське підприємництво 31.07.25, 14:30 • 910 переглядiв
Доповнення
Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у лютому цього року заявляв, що комітет ВР працює над можливістю запровадження додаткових та обов'язкових відпусток для військових.
У червні Веніславський заявляв, що через ситуацію на фронті наразі говорити про демобілізацію, звільнення у великих кількостях військовослужбовців немає підстави.