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Є рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки для військових – Зеленський

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Президент Зеленський погодив 15 додаткових днів відпустки для українських військових. Рішення має запрацювати у серпні.

Є рішення щодо надання додаткових 15 днів відпустки для військових – Зеленський

Президент Володимир Зеленський погодив з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для українських військових, передає УНН.

Я доручав, і ми погодили з військовим командуванням рішення щодо додаткових 15 днів відпустки для наших військових. Щоб у серпні це запрацювало. Ухвалений і закон, який дає більше можливостей ветеранським підприємствам. Тож цей день дійсно результативний, і відчутно для людей 

- заявив Зеленський.

272 голоси - "за": Верховна Рада підтримала закон про ветеранське підприємництво 31.07.25, 14:30 • 910 переглядiв

Доповнення

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у  лютому цього року заявляв, що комітет ВР працює над можливістю запровадження додаткових та обов'язкових відпусток для військових.

У червні Веніславський заявляв, що через ситуацію на фронті наразі говорити про демобілізацію, звільнення у великих кількостях військовослужбовців немає підстави.

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Верховна Рада України
Володимир Зеленський