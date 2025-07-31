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272 голоси - "за": Верховна Рада підтримала закон про ветеранське підприємництво

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що спрощує реєстрацію та доступ до фінансування для ветеранів. Це сприятиме їхній соціально-економічній адаптації.

272 голоси - "за": Верховна Рада підтримала закон про ветеранське підприємництво

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, спрямований на підтримку бізнесу ветеранів. За відповідне рішення проголосували 272 депутати. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.

Деталі

Документ передбачає створення сприятливих умов для ведення бізнесу ветеранами війни, зокрема спрощення процедур реєстрації, доступ до фінансування та державних програм підтримки. Метою є соціально-економічна адаптація захисників України після повернення з фронту та стимулювання розвитку малого й середнього бізнесу.

Нагадаємо

Сьогодні Верховна Рада зібралася на засідання, де проголосували за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було повернуто повноваження НАБУ та САП.

Кабмін ухвалив зміни щодо спрощення надання психологічної допомоги ветеранам30.07.25, 17:31 • 3706 переглядiв

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономікаПолітика
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України