272 голоси - "за": Верховна Рада підтримала закон про ветеранське підприємництво
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що спрощує реєстрацію та доступ до фінансування для ветеранів. Це сприятиме їхній соціально-економічній адаптації.
Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, спрямований на підтримку бізнесу ветеранів. За відповідне рішення проголосували 272 депутати. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
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Документ передбачає створення сприятливих умов для ведення бізнесу ветеранами війни, зокрема спрощення процедур реєстрації, доступ до фінансування та державних програм підтримки. Метою є соціально-економічна адаптація захисників України після повернення з фронту та стимулювання розвитку малого й середнього бізнесу.
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