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Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП

Київ • УНН

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Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада збереться на засідання, де першим питанням розгляне законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП. Комітет з питань правової політики рекомендував ухвалити його за основу та в цілому.

Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП

Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада збереться на засідання, де одним із головних питань буде розгляд законопроєкту щодо НАБУ та САП, який стоїть першим у порядку денному, пише УНН

Деталі 

Як повідомляв спікер ВР Руслан Стефанчук, парламент збирають на засідання 31 липня для розгляду у тому числі невідкладного президентського законопроєкту №13533 щодо НАБУ та САП. 

Нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що першим питанням, яке розгляне парламент сьогодні, буде законопроєкт щодо НАБУ і САП. 

Однак, за словами нардепа Олексія Гончаренка, спочатку буде проведене засідання фракції "Слуги народу", щоб "зібрати якомога більше голосів за законопроєкт Зеленського". 

Вчора, 30 липня, комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП за основу та в цілому. 

Доповнення

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Зеленський підписав закон, що регулює діяльність НАБУ та САП22.07.25, 23:25 • 111618 переглядiв

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

24 липня Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП24.07.25, 18:34 • 68322 перегляди

Зокрема, відповідно до проєкту закону Зеленського, передбачає повернення старих норм, які були до прийняття законопроєкту №12414, проходження обов’язкового поліграфу для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, а також заборону виїзду за кордон для працівників НАБУ.

Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24.07.25, 20:41 • 202970 переглядiв

Зазначимо, що проголосований Верховною Радою законопроєкт №12414 викликав хвилю обурень, зокрема зі сторони партнерів України. Проте після внесення оновленого проєкту закону, посли G7 привітали зобов'язання Президента України Володимира Зеленського швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів, зазначивши, що чекають на швидке прийняття закону Верховною Радою. 

Законопроєкт про посиленення повноважень НАБУ та САП: в G7 відреагували25.07.25, 22:28 • 3894 перегляди

Павло Башинський

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Рада сьогодні розгляне президентський законопроєкт щодо НАБУ та САП | УНН