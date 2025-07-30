Головний комітет підтримав президентський законопроєкт по НАБУ і САП
Київ • УНН
Комітет з питань правової політики рекомендував ВР ухвалити президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП. Офіс Генпрокурора повністю підтримує цей законопроєкт.
Комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП, передає УНН.
Деталі
Рішення про рекомендацію ВР ухвалити законопроєкт за основу та в цілому підтримало 19 нардепів.
Заступник Генерального прокурора України Олексій Хоменко на засіданні комітету наголосив, що Офіс Генпрокурора повністю підтримує президентський законопроєкт щодо відновлення процесуальної незалежності САП.
Під час засідання комітету голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що буде голосувати тільки за свій альтернативний законопроєкт.
Вчора, 29 липня комітет з питань антикорупційної політики підтримав законопроєкт №13533.
Законопроєкт про НАБУ та САП: Стефанчук висловився щодо підтримки нардепами президентської ініціативи29.07.25, 23:58 • 3840 переглядiв
Контекст
22 липня, Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.
Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.
24 липня Президент України Володимир Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.
Голова ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що ВР збирають на засідання 31 липня для розгляду у тому числі невідкладного президентського законопроєкту №13533 щодо НАБУ та САП, який пропонуватимуть ухвалити одразу за основу та в цілому.