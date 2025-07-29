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Головний комітет розгляне законопроєкт по НАБУ і САП завтра, антикорупційний вже підтримав - нардепи

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Головний парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності 30 липня розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП. Комітет з питань антикорупційної політики вже підтримав цей документ одноголосно.

Головний комітет розгляне законопроєкт по НАБУ і САП завтра, антикорупційний вже підтримав - нардепи

Президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП 30 липня розгляне головний для документа парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності, а комітет з питань антикорупційної політики сьогодні його підтримав, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Деталі

Журналісту УНН голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності, народна депутатка Юлія Яцик підтвердила, що завтра комітет розгляне президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне законопроєкт від Президента та альтернативні до нього про повернення повноважень НАБУ та САП завтра о 13:00.

Железняк також повідомив, що комітет з питань антикорупційної політики підтримав ухвалення законопроєкту №13533.

"Антикорупційний комітет підтримав прийняття законопроєкту №13533 про відновлення незалежності НАБУ та САП. Одноголосно", - написав Железняк.

За його словами, під час розгляду НАБУ підтвердило, що немає зауважень до цього законопроєкту.

Нардеп додав, що тут головний комітет саме правоохоронний, не антикорупційний.

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Контекст

22 липня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414, яким, зокрема, було внесено зміни до повноважень НАБУ та САП. Документ підтримали 263 нардепів. Президент України Володимир Зеленський того ж дня підписав цей закон, що регулює діяльність НАБУ та САП.

Згодом Зеленський повідомив, що планує подати до Верховної Ради новий законопроєкт, що забезпечить силу системі правопорядку, що "не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і - дуже важливо - всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть". Цей документ мав стати відповіддю на суспільні запити та врахує пропозиції керівників правоохоронних органів.

24 липня Зеленський вніс до ВР законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомляв, що парламент збирають на засідання 31 липня для розгляду невідкладного президентського законопроєкту №13533 щодо НАБУ та САП, який пропонуватимуть ухвалити одразу за основу та в цілому.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Володимир Зеленський
Україна
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