Зеленський підписав закон, що регулює діяльність НАБУ та САП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414, що регулює діяльність НАБУ та САП. Про це повідомляє УНН із посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

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Як відомо, сьогодні, 22 липня, Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ підтримали 263 нардепів.

Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Згідно з правками до проєкту закону Генеральний прокурор України може давати вказівки органам досудового розслідування (зокрема і НАБУ та САП). Окрім того, Генпрокурор матиме право доступу до матеріалів, документів та інших відомостей органів досудового розслідування.

Також Генпрокурор має право надавати письмові вказівки керівникам органів досудового розслідування, які будуть обов’язковими для виконання. Передусім йдеться про надання йому матеріалів досудового розслідування із встановленням строку та способу її виконання.

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Доповнення

Генпрокурор України Руслан Кравченко прокоментував зміни до законодавства, ухвалені сьогодні і які, зокрема, стосуються роботи органів прокуратури в умовах воєнного стану. Він, зокрема, зауважив, що законодавчі зміни стосуються кадрових питань, які дають можливість посилити кадровий потенціал органів прокуратури.

Народний депутат, член Комітету ВР з питань правової політики Володимир Ватрас зазначив, що законопроєкт № 12414, який, на його думку, повертає українську правосуб’єктність та баланс до правоохоронної системи.

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