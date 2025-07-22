Ми повернули українську правосуб’єктність - нардеп про ухвалений закон, що регулює діяльність НАБУ та САП

Законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану" (№ 12414) повернув українську правосуб’єктність та баланс до правоохоронної системи. Таку думку у коментарі УНН висловив народний депутат, член Комітету ВР з питань правової політики Володимир Ватрас.

Він наголосив, що підтримав цей законопроєкт під час сьогоднішнього голосування у парламенті.

"І вважаємо, що законопроект на часі.

Саме Генеральний прокурор України, який безпосередньо є основною особою в сфері підтримання обвинувачення в суді і процесуального керівництва, повинен приймати такі важливі та обґрунтовані рішення. Важливо, щоб ми повернули нашу українську правосуб'єктність. І, знову ж таки, важливо, щоб у нас відбувся певний баланс у сфері правоохоронних органів", - вважає нардеп.

Ватрас висловив переконання, що чинний Генеральний прокурор такий баланс забезпечить. додавши, що до законопроєкту внесена ціла низка важливих рішень, які стосуються вдосконалення кримінального та кримінально-процесуального кодексу.

Окремо він прокоментував заяви, що лунають про нібито ліквідацію деяких структур.

"Хотів би додати, що ніякої зради не відбулося. В цьому законопроекті ніхто не ліквідовує НАБУ, ніхто не ліквідовує Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Вони продовжують працювати і боротися з корупцією.

Але, власне, все ж таки Генеральний прокурор має право ухвалювати такі ключові рішення, як передача справи для досудового розслідування від одного органу до іншого. Особливо тоді, коли, для прикладу, має місце дискредитація того чи іншого органу, чи наявні ознаки втручання у діяльність органу країни-агресора", - наголосив нардеп.

Нагадаємо

Сьогодні Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ підтримали 263 нардепів.

Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП.

Згідно з правками до проєкту закону Генеральний прокурор України може давати вказівки органам досудового розслідування (зокрема і НАБУ та САП). Окрім того, Генпрокурор матиме право доступу до матеріалів, документів та інших відомостей органів досудового розслідування.

Також Генпрокурор має право надавати письмові вказівки керівникам органів досудового розслідування, які будуть обов’язковими для виконання. Передусім йдеться про надання йому матеріалів досудового розслідування із встановленням строку та способу її виконання.

Крім того, Генпрокурор зможе передавати справи підслідності одного органу досудового розслідування іншому органу досудового розслідування "у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу".