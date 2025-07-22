Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП

Законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения" (№ 12414) вернул украинскую правосубъектность и баланс в правоохранительную систему. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.

Он подчеркнул, что поддержал этот законопроект во время сегодняшнего голосования в парламенте.

"И считаем, что законопроект своевременен.

Именно Генеральный прокурор Украины, который непосредственно является основным лицом в сфере поддержания обвинения в суде и процессуального руководства, должен принимать такие важные и обоснованные решения. Важно, чтобы мы вернули нашу украинскую правосубъектность. И, опять же, важно, чтобы у нас состоялся определенный баланс в сфере правоохранительных органов", - считает нардеп.

Ватрас выразил убеждение, что действующий Генеральный прокурор такой баланс обеспечит, добавив, что в законопроект внесен целый ряд важных решений, касающихся усовершенствования уголовного и уголовно-процессуального кодекса.

Отдельно он прокомментировал заявления, звучащие о якобы ликвидации некоторых структур.

"Хотел бы добавить, что никакой измены не произошло. В этом законопроекте никто не ликвидирует НАБУ, никто не ликвидирует Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Они продолжают работать и бороться с коррупцией.

Но, собственно, все же Генеральный прокурор имеет право принимать такие ключевые решения, как передача дела для досудебного расследования от одного органа к другому. Особенно тогда, когда, например, имеет место дискредитация того или иного органа, или имеются признаки вмешательства в деятельность органа страны-агрессора", - подчеркнул нардеп.

Напомним

Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ поддержали 263 нардепа.

Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Согласно правкам к проекту закона Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.

Также Генпрокурор имеет право давать письменные указания руководителям органов досудебного расследования, которые будут обязательными для исполнения. Прежде всего речь идет о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа ее исполнения.

Кроме того, Генпрокурор сможет передавать дела подследственности одного органа досудебного расследования другому органу досудебного расследования "в случае неэффективного досудебного расследования или при наличии объективных обстоятельств, препятствующих функционированию соответствующего органа".