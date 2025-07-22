$41.820.07
48.790.18
ukenru
Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП
Эксклюзив
12:17 • 796 просмотра
Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП
11:15 • 3798 просмотра
Трамп выводит США из ЮНЕСКО - NY Post
10:50 • 3324 просмотра
"Сначала придется много поработать": кремль о встрече путина и Зеленского
08:08 • 19426 просмотра
Офис Генерального прокурора и СБУ выявили новые факты утечки из НАБУ информации с ограниченным доступом
07:27 • 49506 просмотра
На оборону нужно $120 млрд в следующем году, половину планируют получить при поддержке союзников - Шмыгаль
22 июля, 06:19 • 82473 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов
Эксклюзив
22 июля, 06:15 • 44776 просмотра
Агенты рф в НАБУ: такое случается, когда структура работает бесконтрольно – эксперт
22 июля, 05:56 • 52163 просмотра
Мораторий на проверки бизнеса: что предусматривает утвержденное Зеленским решение СНБО
Эксклюзив
22 июля, 05:30 • 33990 просмотра
Необходимо дать надлежащую оценку процессу отбора сотрудников НАБУ – юрист
21 июля, 17:47 • 45357 просмотра
Встреча Украины и рф в Турции планируется на среду - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3.5м/с
51%
743мм
Популярные новости
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса06:46 • 58123 просмотра
Дроны атаковали нефтехимический гигант в самарской области рф: видео и все детали07:00 • 25351 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых07:18 • 54218 просмотра
Иран накануне европейских переговоров заявил, что не прекратит обогащение урана07:38 • 29245 просмотра
Рада поддержала законопроект об изменениях в Уголовный кодекс относительно полномочий НАБУ и САП10:41 • 18416 просмотра
публикации
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации10:46 • 17324 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых07:18 • 55327 просмотра
Поддержка во время войны: как государство выдает гранты и реструктуризирует долги бизнеса06:46 • 59205 просмотра
"Хамрун Спартанс"- "Динамо": киевляне стартуют в Лиге чемпионов22 июля, 06:19 • 82478 просмотра
Громкие заявления вместо действий: глава АРМА Дума игнорирует внутренние проверки на фоне уголовного дела21 июля, 15:24 • 117181 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Коломойский
Рустем Умеров
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Греция
Крым
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 144108 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 237749 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 252172 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 247673 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 246649 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Нефть марки Brent
Дія (сервис)
Шахед-136
Truth Social

Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 808 просмотра

Народный депутат Владимир Ватрас поддержал законопроект № 12414, который, по его мнению, возвращает украинскую правосубъектность и баланс в правоохранительную систему. Документ предоставляет Генеральному прокурору право передавать дела между органами досудебного расследования, включая НАБУ и САП, и давать им обязательные указания.

Мы вернули украинскую правосубъектность - нардеп о принятом законе, регулирующем деятельность НАБУ и САП

Законопроект "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения" (№ 12414) вернул украинскую правосубъектность и баланс в правоохранительную систему. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат, член Комитета ВР по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.

Он подчеркнул, что поддержал этот законопроект во время сегодняшнего голосования в парламенте.

"И считаем, что законопроект своевременен.

Именно Генеральный прокурор Украины, который непосредственно является основным лицом в сфере поддержания обвинения в суде и процессуального руководства, должен принимать такие важные и обоснованные решения. Важно, чтобы мы вернули нашу украинскую правосубъектность. И, опять же, важно, чтобы у нас состоялся определенный баланс в сфере правоохранительных органов", - считает нардеп.

Ватрас выразил убеждение, что действующий Генеральный прокурор такой баланс обеспечит, добавив, что в законопроект внесен целый ряд важных решений, касающихся усовершенствования уголовного и уголовно-процессуального кодекса.

Отдельно он прокомментировал заявления, звучащие о якобы ликвидации некоторых структур.

"Хотел бы добавить, что никакой измены не произошло. В этом законопроекте никто не ликвидирует НАБУ, никто не ликвидирует Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Они продолжают работать и бороться с коррупцией.

Но, собственно, все же Генеральный прокурор имеет право принимать такие ключевые решения, как передача дела для досудебного расследования от одного органа к другому. Особенно тогда, когда, например, имеет место дискредитация того или иного органа, или имеются признаки вмешательства в деятельность органа страны-агрессора", - подчеркнул нардеп.

Напомним

Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ поддержали 263 нардепа.

Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП.

Согласно правкам к проекту закона Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.

Также Генпрокурор имеет право давать письменные указания руководителям органов досудебного расследования, которые будут обязательными для исполнения. Прежде всего речь идет о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа ее исполнения.

Кроме того, Генпрокурор сможет передавать дела подследственности одного органа досудебного расследования другому органу досудебного расследования "в случае неэффективного досудебного расследования или при наличии объективных обстоятельств, препятствующих функционированию соответствующего органа".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9