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Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
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Рада підтримала законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу щодо повноважень НАБУ та САП

Київ • УНН

 • 3304 перегляди

Парламент проголосував за законопроєкт № 12414. Документ вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, щодо повноважень НАБУ та САП.

Рада підтримала законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу щодо повноважень НАБУ та САП

Сьогодні Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт № 12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану". Документ, зокрема, вносить зміни до повноважень НАБУ та САП, передає УНН

Деталі

Документ підтримали 263 нардепів. 

Згідно з правками до проєкту закону Генеральний прокурор України може давати вказівки органам досудового розслідування (зокрема і НАБУ та САП). Окрім того, Генпрокурор матиме право доступу до матеріалів, документів та інших відомостей органів досудового розслідування.

Також Генпрокурор має право надавати письмові вказівки керівникам органів досудового розслідування, які будуть обов’язковими для виконання. Передусім йдеться про надання йому матеріалів досудового розслідування із встановленням строку та способу її виконання.

"Щоб ні в кого не було сумніву щодо прозорості діяльності Офісу Генерального прокурора": Кравченко пояснив, чому особисто підтримує обвинувачення у справі Молочного21.07.25, 12:16 • 83744 перегляди

Крім того, Генпрокурор зможе передавати справи підслідності одного органу досудового розслідування іншому органу досудового розслідування "у разі неефективного досудового розслідування або за наявності об'єктивних обставин, що унеможливлюють функціонування відповідного органу".

Також Генпрокурор зможе передавати повноваження прокурорів органів досудового розслідування іншим прокурорам.

Нагадаємо

Як повідомлялося раніше, працівниками СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком.

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Пізніше було повідомлено про затримання півробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2".

За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони В. Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб. Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.

Сьогодні Шевченківській суд Києва обрав запобіжний захід Віктору Гусарову. Його відправили під варту без можливості внесення застави.

Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт22.07.25, 09:15 • 33501 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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