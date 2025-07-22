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Рада поддержала законопроект об изменениях в Уголовный кодекс относительно полномочий НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 2936 просмотра

Парламент проголосовал за законопроект № 12414. Документ вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в частности, относительно полномочий НАБУ и САП.

Рада поддержала законопроект об изменениях в Уголовный кодекс относительно полномочий НАБУ и САП

Сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект № 12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения". Документ, в частности, вносит изменения в полномочия НАБУ и САП, передает УНН

Детали

Документ поддержали 263 нардепа. 

Согласно поправкам к проекту закона Генеральный прокурор Украины может давать указания органам досудебного расследования (в том числе НАБУ и САП). Кроме того, Генпрокурор будет иметь право доступа к материалам, документам и другим сведениям органов досудебного расследования.

Также Генпрокурор имеет право давать письменные указания руководителям органов досудебного расследования, которые будут обязательными для исполнения. Прежде всего речь идет о предоставлении ему материалов досудебного расследования с установлением срока и способа ее выполнения.

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Кроме того, Генпрокурор сможет передавать дела подследственности одного органа досудебного расследования другому органу досудебного расследования "в случае неэффективного досудебного расследования или при наличии объективных обстоятельств, исключающих функционирование соответствующего органа".

Также Генпрокурор сможет передавать полномочия прокуроров органов досудебного расследования другим прокурорам.

Напомним

Как сообщалось ранее, сотрудниками СБУ, ГБР и ОГП провели более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом.

Также в ходе расследования правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами РФ и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Позже было сообщено о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для ФСБ и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2".

По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в Россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала ФСБ. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.

Сегодня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения Виктору Гусарову. Его отправили под стражу без возможности внесения залога.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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