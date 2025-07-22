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Агенты рф в НАБУ: такое случается, когда структура работает бесконтрольно – эксперт
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Агенты рф в НАБУ: такое случается, когда структура работает бесконтрольно – эксперт
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Агенты рф в НАБУ: такое случается, когда структура работает бесконтрольно – эксперт

Киев • УНН

 • 3894 просмотра

Политолог Тарас Загородний считает, что отсутствие аудита в НАБУ сделало его уязвимым для проникновения вражеских агентов. Он отмечает важность неотвратимости наказания для тех, кто сотрудничает с агрессором, и необходимость полного аудита и перезагрузки Бюро.

Агенты рф в НАБУ: такое случается, когда структура работает бесконтрольно – эксперт

Вражеские разведывательные структуры заинтересовались Национальным антикоррупционным бюро, в частности, потому, что эта структура годами работает без контроля и аудита. Такое мнение высказал политолог Тарас Загородний, передает УНН.

Эксперт не удивлен тем, что в НАБУ выявлены люди, которые вероятно сотрудничали с государством-агрессором и работали на фсб рф.

Бесконтрольно работает в стране структура, которая не проходила аудита, даже согласно законодательству. Поэтому там все может случиться. Хочет ли фсб проникать в различные структуры? Конечно хочет, тем более бесконтрольная структура, которую фактически никто не контролирует 

- считает политолог.

Загородний напомнил, что все попытки проверить НАБУ, провести аудит заканчивались криками о том, что там работают честные по определению люди.

Поэтому я не удивлен, что такое происходит. СБУ проводит контрразведывательную работу и разоблачает людей, которые связаны, в том числе, с рф 

- говорит политолог и отмечает, что вопросы к сотрудникам НАБУ уже возникали, например, в ситуации, когда детективы ведут дела коммерческих структур, а затем становятся акционерами этих же компаний.

В качестве примера он привел ситуацию с детективами, которые вели дело о коррупции на "Укрзализныце", а после увольнения из Бюро получили работу в этой госкомпании, а один из них стал еще и ее акционером.

В ситуации с выявленными вражескими агентами, как считает политолог, важным аспектом будет неотвратимость наказания.

Это обязательно, это профилактика, чтобы все знали, что сотрудничать с фсб опасно, что можно получить пожизненный срок. В борьбе с преступностью, в том числе борьбе с агентурой, важны демонстрации неотвратимости наказания. Здесь, знаете, чтобы другим неповадно было. Если знаешь, что тебя посадят, ну, как-то и россиянам будет труднее кого-то завербовать 

- считает эксперт.

Что касается самого НАБУ, то, по мнению Загороднего, следует провести тщательный аудит за все годы работы Бюро, наказать тех, кто злоупотреблял своим должностным положением, а далее – перезагрузить, пересмотрев принципы, на которых оно будет работать.

Как сообщалось ранее, сотрудниками СБУ, ГБР и ОГП было проведено более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В частности, задержан Руслан Магамедрасулов, руководитель территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом. Также в ходе расследования правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ. Ему объявили подозрение в государственной измене.

Позже было сообщено о задержании сотрудника Центрального аппарата НАБУ, который шпионил для фсб и работает в самом элитном закрытом подразделении "Д-2".

По данным следствия, куратором сотрудника НАБУ был Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны В. Януковича, который в феврале 2014 года помогал президенту-беглецу перебраться в россию, а сам остался в аннексированном Крыму, где его и завербовала фсб. Указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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