Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт

Ворожі розвідувальні структури зацікавились Національним антикорупційним бюро, зокрема, тому, що ця структура роками працює без контролю та аудиту. Таку думку висловив політолог Тарас Загородній, передає УНН.

Експерт не здивований тим, що в НАБУ виявлені люди, які ймовірно співпрацювали з державою-агресором та працювали на фсб рф.

Безконтрольно працює в країни структура, яка не проходила аудиту, навіть згідно із законодавством. Тому там все може траплятися. Чи хоче фсб проникати в різні структури? Звичайно хоче, тим більше безконтрольна структура, яку фактично ніхто не контролює - вважає політолог.

Загородній нагадав, що всі спроби перевірити НАБУ, провести аудит закінчувалися криками про те, що там працюють чесні за визначенням люди.

Тому я не здивований, що таке відбувається. СБУ проводить контррозвідувальну роботу і викриває людей, які пов'язані, в тому числі, з рф - каже політолог та зауважує, що питання до співробітників НАБУ вже виникали, наприклад, у ситуації, коли детективи ведуть справи комерційних структур, а потім стають акціонерами цих же компаній.

Як приклад він навів ситуацію з детективами, які вели справу про корупцію на "Укрзалізниці", а після звільнення з Бюро отримали роботу в цій держкомпанії, а один з них став ще й її акціонером.

У ситуації з виявленими ворожими агентами, як вважає політолог, важливим аспектом буде невідворотність покарання.

Це обов'язково, це профілактика, щоб всі знали, що співпрацювати з фсб небезпечно, що можна отримати довічний строк. У боротьбі зі злочинністю, в тому числі боротьбі з агентурою, важливі демонстрації невідворотності покарання. Тут, знаєте, щоб іншим неповадно було. Якщо знаєш, що тебе посадять, ну, якось і росіянам буде важче когось завербувати - вважає експерт.

Що до самого НАБУ, то, на думку Загороднього, слід провести ретельний аудит за усі роки роботи Бюро, покарати тих, хто зловживав своїм посадовим становищем, а далі – перезавантажити, переглянувши принципи на яких воно працюватиме.

Як повідомлялося раніше, працівниками СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Пізніше було повідомлено про затримання півробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2".

За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони В. Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб. Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.