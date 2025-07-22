$41.820.07
48.790.18
ukenru
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
Ексклюзив
06:15 • 6812 перегляди
Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт
05:56 • 15557 перегляди
Мораторій на перевірки бізнесу: що передбачає затверджене Зеленським рішення РНБО
Ексклюзив
05:30 • 14761 перегляди
Слід дати належну оцінку процесу добору співробітників НАБУ – юрист
21 липня, 17:47 • 31185 перегляди
Зустріч України та рф у Туреччині планується на середу - Зеленський
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 112303 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 14:45 • 62493 перегляди
Скільки фруктів та ягід можна вживати щодня та чи є протипоказання - пояснює нутриціолог
Ексклюзив
21 липня, 14:09 • 93122 перегляди
У Раді пропонують надати літакобудівним підприємствам пільги в межах Defence City для збереження потенціалу
21 липня, 12:26 • 45548 перегляди
Його курував заступник керівника охорони Януковича: у найелітнішому закритому підрозділі НАБУ виявили "крота" фсб
Ексклюзив
21 липня, 10:21 • 50759 перегляди
Баганець: НАБУ найчастіше допускає витоки інформації щодо слідчих дій
Ексклюзив
21 липня, 10:00 • 57525 перегляди
Майже сотня громадян стала жертвами торгівлі людьми за перші шість місяців 2025 року - Мінсоцполітики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
1м/с
72%
744мм
Популярнi новини
Нідерланди зроблять значний внесок у постачання Україні Patriot - міністр оборони22 липня, 00:40 • 17254 перегляди
Двоє киян підпалювали будинки родин військових на замовлення спецслужб рф: подробиці від Нацполіції22 липня, 01:01 • 18304 перегляди
Українські військові показали ефектне знищення окупантів та ворожої техніки на Харківщині22 липня, 01:23 • 13972 перегляди
Атака на Одесу: мер міста розповів про наслідки ворожих дронових ударів01:47 • 11931 перегляди
Іран заявляє про готовність до ядерних переговорів зі США, але є умова02:11 • 15521 перегляди
Публікації
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних07:18 • 9484 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу06:46 • 11051 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 06:19 • 12136 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 80522 перегляди
"Небо помилок не пробачає". Чому Україна ризикує втратити бойовий потенціал гелікоптерів Мі-8?
Ексклюзив
21 липня, 15:11 • 112303 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Джеффрі Епштайн
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 120952 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 215545 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 231654 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 228459 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 228312 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178

Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт

Київ • УНН

 • 6846 перегляди

Політолог Тарас Загородній вважає, що відсутність аудиту в НАБУ зробила його вразливим для проникнення ворожих агентів. Він наголошує на важливості невідворотності покарання для тих, хто співпрацює з агресором, та необхідності повного аудиту та перезавантаження Бюро.

Агенти рф у НАБУ: таке трапляється, коли структура працює безконтрольно – експерт

Ворожі розвідувальні структури зацікавились Національним антикорупційним бюро, зокрема, тому, що ця структура роками працює без контролю та аудиту. Таку думку висловив політолог Тарас Загородній, передає УНН.

Експерт не здивований тим, що в НАБУ виявлені люди, які ймовірно співпрацювали з державою-агресором та працювали на фсб рф.

Безконтрольно працює в країни структура, яка не проходила аудиту, навіть згідно із законодавством. Тому там все може траплятися. Чи хоче фсб проникати в різні структури? Звичайно хоче, тим більше безконтрольна структура, яку фактично ніхто не контролює 

- вважає політолог.

Загородній нагадав, що всі спроби  перевірити НАБУ, провести аудит закінчувалися криками про те, що там працюють чесні за визначенням люди.

Тому я не здивований, що таке відбувається. СБУ проводить контррозвідувальну роботу і викриває людей, які пов'язані, в тому числі, з рф 

- каже політолог та зауважує, що питання до співробітників НАБУ вже виникали, наприклад, у ситуації, коли детективи ведуть справи комерційних структур, а потім стають акціонерами цих же компаній.

Як приклад він навів ситуацію з детективами, які вели справу про корупцію на "Укрзалізниці", а після звільнення з Бюро отримали роботу в цій держкомпанії, а один з них став ще й її акціонером.

У ситуації з виявленими ворожими агентами, як вважає політолог, важливим аспектом буде невідворотність покарання.

Це обов'язково, це профілактика, щоб всі знали, що співпрацювати з фсб небезпечно, що можна отримати довічний строк. У боротьбі зі злочинністю, в тому числі боротьбі з агентурою, важливі демонстрації невідворотності покарання. Тут, знаєте, щоб іншим неповадно було. Якщо знаєш, що тебе посадять, ну, якось і росіянам буде важче когось завербувати 

- вважає експерт.

Що до самого НАБУ, то, на думку Загороднього, слід провести ретельний аудит за усі роки роботи Бюро, покарати тих, хто зловживав своїм посадовим становищем,  а далі – перезавантажити, переглянувши принципи на яких воно працюватиме.

Як повідомлялося раніше, працівниками СБУ, ДБР та ОГП провели понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

Зокрема, затримано Руслана Магамедрасулова, керівника територіального управління детективів НАБУ, за підозрою у пособництві рф. Його звинувачують у посередництві в продажу технічної коноплі до Дагестану, вирощеної його батьком. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зі спецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ. Йому оголосили підозру у державній зраді.

Пізніше було повідомлено про затримання півробітника Центрального апарату НАБУ, який шпигував для фсб та працює в найелітнішому закритому підрозділі "Д-2".

За даними слідства, куратором працівника НАБУ був Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони В. Януковича, який в лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу перебратися до росії, а сам залишився в анексованому Криму, де його і завербувала фсб. Вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Крим
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9