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Обшуки без судових ухвал у підозрюваних в держзраді виправдані - нардеп Власенко
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Нардеп ОПЗЖ Христенко викритий як резидент фсб, що впливав на НАБУ

Київ • УНН

 • 1766 перегляди

Чинного народного депутата від ОПЗЖ Федора Христенка викрито у державній зраді. За даними слідства, він був резидентом фсб рф та відповідав за посилення російського впливу на НАБУ.

Нардеп ОПЗЖ Христенко викритий як резидент фсб, що впливав на НАБУ

Правоохоронці  викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федіра Христенка у державній зраді. За даними слідства, нардеп був топовим агентом фсб рф і відповідав за посилення російського впливу на НАБУ. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОГП. 

Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) фсб рф, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ)

- йдеться у повідомленні ОГП.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Федір Христенко втік за кордон і звідти продовжував свою протиправну діяльність. Правоохоронці встановили, що народного депутата фсб рф завербувала в період правління Януковича, і він активно виконував завдання російської спецслужби під час "Революції Гідності".

Під час розслідування здобуто докази його тісних контактів із Юрієм Іванющенком – резидентом спецслужб росії на території так званої "ДНР" та колаборантом, нині вже покійним, Арменом Саркісяном.

За даними слідства підозрюваний Федір Христенко також налагодив тісні стосунки з окремими керівниками НАБУ

- вказали у прокуратурі. 

Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якому сьогодні прокуратура повідомила про підозру в пособництві державі-агресору.   

Інший посадовець, з яким у народного депутата відбувалися контакти, – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Є докази, що дружина Скомарова в 2022 році покидала країну на автомобілі, що належав сімʼї нардепа-втікача Христенка.

- розповіли в ОГП. 

Задокументовано, що підлеглі Олександра Скомарова детективи НАБУ за дорученням народного депутата Христенка допомогли перетнути державний кордон Геннадію Боголюбову. Зокрема встановлено, що двоє співробітників Бюро супроводжували олігарха-втікача в потягу, під час його втечі за кордон.

Крім того, за наявною в слідства інформацією, інший український олігарх Ігор Коломойський теж планував вирішити свої кримінальні справи за допомогою Олександра Скомарова, у разі його перемоги в конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки, де він брав участь.

Прокурори Офісу Генпрокурора народному депутату Федору Христенко заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за  ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора Служба безпеки України продовжує документувати факти можливих агентурних проникнень російських спецслужб в Національне антикорупційне бюро та викривати працівників, які з ними співпрацюють.

Довідково 

Федір Христенко - народний депутат України 9 скликання, обраний по виборчому округу №46 (Бахмут Донецької області) від партії ОПЗЖ.  Член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

До повномасштабного вторгнення рф жив у селі Романків на Київщині. 14 лютого 2022 року виїхав з України, орендував елітну квартиру в Варшаві й з того часу живе у Польщі.

У 2020 році він був відсутній лише на розгляді 39 законодавчих актів. Однак, попри його присутність, 1191 раз він ігнорував голосування. Крім того, в історії голосування утримався 225 разів, "за" проголосував 212 разів та 23 рази був проти. За свою роботу в парламенті співавторство чоловіка стоїть лише на 5 законопроєктах. Один з них — про вільну економічну зону і свободу переміщення переселенців на Донбасі.

В лютому 2020 року Христенко відсвяткував День народження своєї дружини в одному з найфешинабельніших закладів москви. Вартість бенкету склала близько 1 млн доларів.

22 лютого 2022 року на засіданні ВР не голосував за засудження визнання рф л/днр і санкції проти рф. Христенко увійшов до списку прогульників серед народних депутатів Верховної Ради 9 скликання. За даними дослідження Федір Христенко пропустив 94% голосувань в проміжку від початку 2022 року і до травня 2023 року.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
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