Нардеп ОПЗЖ Христенко разоблачен как резидент ФСБ, влиявший на НАБУ

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу
Эксклюзив
07:58 • 6680 просмотра
Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу
05:40 • 26158 просмотра
СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски в НАБУ: что известно
03:31 • 73818 просмотра
Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ
Эксклюзив
20 июля, 09:39 • 75759 просмотра
Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным
Эксклюзив
20 июля, 07:27 • 152352 просмотра
Одна из самых напряженных недель года: астропрогноз на 21–27 июля
19 июля, 21:47 • 148587 просмотра
Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
19 июля, 17:24 • 102440 просмотра
Зеленский заявил, что команда сейчас работает еще над одним обменом
19 июля, 14:56 • 64998 просмотра
Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
18 июля, 18:06 • 166022 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 312883 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.1м/с
62%
743мм
Популярные новости
На Харьковщине мужчина ворвался в ТЦК и избил полицейского20 июля, 23:29 • 35008 просмотра
Атака на Харьков: 11 прилетов, поврежден жилой комплекс и инфраструктура, вспыхнули пожары20 июля, 23:44 • 34258 просмотра
Киев под массированной атакой: 50 вражеских БПЛА пытаются окружить столицу, раздаются взрывы21 июля, 00:30 • 43516 просмотра
Атака на Киев: пожары и разрушения в четырех районах, есть пострадавшие21 июля, 01:18 • 46742 просмотра
Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи06:20 • 28306 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 312880 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 233758 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 298462 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 315572 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 492777 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 69646 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 166016 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 186278 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 186149 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 188824 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Financial Times
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen

Нардеп ОПЗЖ Христенко разоблачен как резидент ФСБ, влиявший на НАБУ

Киев • УНН

 • 1548 просмотра

Действующий народный депутат от ОПЗЖ Федор Христенко разоблачен в государственной измене. По данным следствия, он был резидентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Нардеп ОПЗЖ Христенко разоблачен как резидент ФСБ, влиявший на НАБУ

Правоохранители разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По данным следствия, нардеп был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)

- говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения Федор Христенко сбежал за границу и оттуда продолжал свою противоправную деятельность. Правоохранители установили, что народного депутата ФСБ РФ завербовала в период правления Януковича, и он активно выполнял задачи российской спецслужбы во время "Революции Достоинства".

В ходе расследования получены доказательства его тесных контактов с Юрием Иванющенко – резидентом спецслужб России на территории так называемой "ДНР" и коллаборантом, ныне уже покойным, Арменом Саркисяном.

По данным следствия, подозреваемый Федор Христенко также наладил тесные отношения с отдельными руководителями НАБУ

- указали в прокуратуре.

Среди них – один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которому сегодня прокуратура сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Другой чиновник, с которым у народного депутата происходили контакты, – руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. Есть доказательства, что жена Скомарова в 2022 году покидала страну на автомобиле, принадлежавшем семье нардепа-беглеца Христенко.

- рассказали в ОГП.

Задокументировано, что подчиненные Александра Скомарова детективы НАБУ по поручению народного депутата Христенко помогли пересечь государственную границу Геннадию Боголюбову. В частности, установлено, что двое сотрудников Бюро сопровождали олигарха-беглеца в поезде, во время его бегства за границу.

Кроме того, по имеющейся у следствия информации, другой украинский олигарх Игорь Коломойский тоже планировал решить свои уголовные дела с помощью Александра Скомарова, в случае его победы в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности, где он участвовал.

Прокуроры Офиса Генпрокурора народному депутату Федору Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения по ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 и злоупотреблении влиянием по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора Служба безопасности Украины продолжает документировать факты возможных агентурных проникновений российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро и разоблачать сотрудников, которые с ними сотрудничают.

Справка

Федор Христенко - народный депутат Украины 9 созыва, избранный по избирательному округу №46 (Бахмут Донецкой области) от партии ОПЗЖ. Член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

До полномасштабного вторжения РФ жил в селе Романков Киевской области. 14 февраля 2022 года выехал из Украины, арендовал элитную квартиру в Варшаве и с тех пор живет в Польше.

В 2020 году он отсутствовал только на рассмотрении 39 законодательных актов. Однако, несмотря на его присутствие, 1191 раз он игнорировал голосования. Кроме того, в истории голосования воздержался 225 раз, "за" проголосовал 212 раз и 23 раза был против. За свою работу в парламенте соавторство мужчины стоит лишь на 5 законопроектах. Один из них — о свободной экономической зоне и свободе перемещения переселенцев на Донбассе.

В феврале 2020 года Христенко отпраздновал День рождения своей жены в одном из самых фешенебельных заведений Москвы. Стоимость банкета составила около 1 млн долларов.

22 февраля 2022 года на заседании ВР не голосовал за осуждение признания РФ Л/ДНР и санкции против РФ. Христенко вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва. По данным исследования Федор Христенко пропустил 94% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9