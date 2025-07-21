Нардеп ОПЗЖ Христенко разоблачен как резидент ФСБ, влиявший на НАБУ

Правоохранители разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По данным следствия, нардеп был топовым агентом ФСБ РФ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) - говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения Федор Христенко сбежал за границу и оттуда продолжал свою противоправную деятельность. Правоохранители установили, что народного депутата ФСБ РФ завербовала в период правления Януковича, и он активно выполнял задачи российской спецслужбы во время "Революции Достоинства".

В ходе расследования получены доказательства его тесных контактов с Юрием Иванющенко – резидентом спецслужб России на территории так называемой "ДНР" и коллаборантом, ныне уже покойным, Арменом Саркисяном.

По данным следствия, подозреваемый Федор Христенко также наладил тесные отношения с отдельными руководителями НАБУ - указали в прокуратуре.

Среди них – один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которому сегодня прокуратура сообщила о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Другой чиновник, с которым у народного депутата происходили контакты, – руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. Есть доказательства, что жена Скомарова в 2022 году покидала страну на автомобиле, принадлежавшем семье нардепа-беглеца Христенко. - рассказали в ОГП.

Задокументировано, что подчиненные Александра Скомарова детективы НАБУ по поручению народного депутата Христенко помогли пересечь государственную границу Геннадию Боголюбову. В частности, установлено, что двое сотрудников Бюро сопровождали олигарха-беглеца в поезде, во время его бегства за границу.

Кроме того, по имеющейся у следствия информации, другой украинский олигарх Игорь Коломойский тоже планировал решить свои уголовные дела с помощью Александра Скомарова, в случае его победы в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности, где он участвовал.

Прокуроры Офиса Генпрокурора народному депутату Федору Христенко заочно сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения по ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 и злоупотреблении влиянием по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора Служба безопасности Украины продолжает документировать факты возможных агентурных проникновений российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро и разоблачать сотрудников, которые с ними сотрудничают.

Справка

Федор Христенко - народный депутат Украины 9 созыва, избранный по избирательному округу №46 (Бахмут Донецкой области) от партии ОПЗЖ. Член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики.

До полномасштабного вторжения РФ жил в селе Романков Киевской области. 14 февраля 2022 года выехал из Украины, арендовал элитную квартиру в Варшаве и с тех пор живет в Польше.

В 2020 году он отсутствовал только на рассмотрении 39 законодательных актов. Однако, несмотря на его присутствие, 1191 раз он игнорировал голосования. Кроме того, в истории голосования воздержался 225 раз, "за" проголосовал 212 раз и 23 раза был против. За свою работу в парламенте соавторство мужчины стоит лишь на 5 законопроектах. Один из них — о свободной экономической зоне и свободе перемещения переселенцев на Донбассе.

В феврале 2020 года Христенко отпраздновал День рождения своей жены в одном из самых фешенебельных заведений Москвы. Стоимость банкета составила около 1 млн долларов.

22 февраля 2022 года на заседании ВР не голосовал за осуждение признания РФ Л/ДНР и санкции против РФ. Христенко вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва. По данным исследования Федор Христенко пропустил 94% голосований в промежутке от начала 2022 года и до мая 2023 года.