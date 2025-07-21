Одного із керівників детективів НАБУ затримано за пособництво рф - прокуратура

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова. Його підозрюють у пособництві рф, повідомляє УНН із посиланням на ОГП.

Деталі

Високопосадовцю НАБУ готується повідомлення про підозру в пособництві державі-агресору за ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацієюв м. Дніпро координує діяльність Бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з країною-агресором та домовлявся із представниками сектору економіки рф про продаж технічної коноплі - йдеться у повідомленні ОГП.

За даними слідства, зокрема, Руслан Магамедрасулов виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (рф) партій технічної коноплі, незаконне вирощування якої організував його батько-підприємець — Сентябр Магамедрасулов. "Таким чином він допомагає своєму батькові вести незаконну торгівлю з рф та завдавати шкоди Україні", - зауважили в прокуратурі.

Також під час розслідування правоохоронці встановили, що високопосадовець Бюро мав тісний контакт із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який втік з країни і співпрацює зіспецслужбами рф та впливає на діяльність НАБУ.

Наразі перевіряється інформація, щодо контактів Руслана Магамедрасулова з російськими спецслужбами та передачі їм таємної інформації, в тому числі щодо розслідування справ - йдеться у повідомленні ОГП.

Також правоохоронці зʼясували, що Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у Дніпро та відповідати за роботу в прифронтових регіонах. Натомість майже увесь час перебував у Києві та нещодавно кілька тижнів відпочивав на Канарських островах (острові Тенеріфе).

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи для з’ясування усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Доповнення

Раніше УНН із посиланням на свої джерела повідомляв, що Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо.

Новина доповнюється