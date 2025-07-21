СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Про це пише УНН з посиланням на джерела.

Прямо зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо - повідомило джерело.

Деталі

За попередньою інформацією, "зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро". "Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший - зрадив державу та вів незаконний бізнес з рф, сьогодні його затримала СБУ", - повідомив співрозмовник.

Джерело додало, що більше деталей повідомлять згодом.

"Судячи з усього, нас очікує багато цікавого", - вказало джерело.

Доповнення

У НАБУ підтвердили слідчі дії, які в них проводять працівник СБУ та ОГП. У Бюро вкзаали, що вони нібито відбуваються без ухвали суду.

Нагадаємо

Співробітники ДБР 11 липня проводили обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова у справі щодо можливих шахрайських дій народного депутата Євгенія Шевченка.