СБУ та Офіс Генпрокурора проводять обшуки в НАБУ: що відомо
Київ • УНН
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора проводять спільну спецоперацію. Її мета – нейтралізація російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Про це пише УНН з посиланням на джерела.
Прямо зараз відбувається серія обшуків у різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з рф, корупційні дії в інтересах олігархів тощо
Деталі
За попередньою інформацією, "зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів Бюро". "Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший - зрадив державу та вів незаконний бізнес з рф, сьогодні його затримала СБУ", - повідомив співрозмовник.
Джерело додало, що більше деталей повідомлять згодом.
"Судячи з усього, нас очікує багато цікавого", - вказало джерело.
Доповнення
У НАБУ підтвердили слідчі дії, які в них проводять працівник СБУ та ОГП. У Бюро вкзаали, що вони нібито відбуваються без ухвали суду.
Нагадаємо
Співробітники ДБР 11 липня проводили обшуки у колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова у справі щодо можливих шахрайських дій народного депутата Євгенія Шевченка.