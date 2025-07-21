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СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски в НАБУ: что известно
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СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски в НАБУ: что известно
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СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски в НАБУ: что известно

Киев • УНН

 • 6644 просмотра

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора проводят совместную спецоперацию. Ее цель – нейтрализация российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски в НАБУ: что известно

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины. Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов и т.д. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Прямо сейчас происходит серия обысков в разных регионах Украины. Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов и т.д.

- сообщил источник.

Детали

По предварительной информации, "зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов Бюро". "В частности, один из детективов передавал врагу секретные данные через окружение Януковича. Другой - предал государство и вел незаконный бизнес с РФ, сегодня его задержала СБУ", - сообщил собеседник.

Источник добавил, что больше деталей сообщат позже.

"Судя по всему, нас ожидает много интересного", - указал источник.

Дополнение 

В НАБУ подтвердили следственные действия, которые у них проводят сотрудники СБУ и ОГП. В Бюро указали, что они якобы происходят без определения суда.

Напомним

Сотрудники ГБР 11 июля проводили обыски у бывшего главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о возможных мошеннических действиях народного депутата Евгения Шевченко.

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
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