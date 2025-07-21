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Один из руководителей детективов НАБУ задержан за пособничество РФ - прокуратура

Киев • УНН

 • 2056 просмотра

Офис Генерального прокурора и СБУ задержали Руслана Магамедрасулова, руководителя территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве РФ. Его обвиняют в посредничестве в продаже технической конопли в Дагестан, выращенной его отцом.

Один из руководителей детективов НАБУ задержан за пособничество РФ - прокуратура

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ задержали руководителя одного из территориальных управлений детективов Национального антикоррупционного бюро Руслана Магамедрасулова. Его подозревают в пособничестве РФ, сообщает УНН со ссылкой на ОГП.

Детали

Высокопоставленному сотруднику НАБУ готовится сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору по ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины.

Указанный руководитель подразделения НАБУ с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины. При этом он поддерживает контакты со страной-агрессором и договаривался с представителями сектора экономики РФ о продаже технической конопли

- говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, в частности, Руслан Магамедрасулов выступал в роли посредника продажи в республику Дагестан (РФ) партий технической конопли, незаконное выращивание которой организовал его отец-предприниматель — Сентябрь Магамедрасулов. "Таким образом он помогает своему отцу вести незаконную торговлю с РФ и наносить ущерб Украине", - отметили в прокуратуре.

Также в ходе расследования правоохранители установили, что высокопоставленный сотрудник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами РФ и влияет на деятельность НАБУ.

Сейчас проверяется информация относительно контактов Руслана Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им секретной информации, в том числе относительно расследования дел

- говорится в сообщении ОГП.

Также правоохранители выяснили, что Руслан Магамедрасулов должен был быть дислоцирован в Днепре и отвечать за работу в прифронтовых регионах. Вместо этого почти все время находился в Киеве и недавно несколько недель отдыхал на Канарских островах (острове Тенерифе).

Досудебное расследование продолжается. Принимаются комплексные меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Дополнение

Ранее УНН со ссылкой на свои источники сообщал, что Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины. Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с РФ, коррупционные действия в интересах олигархов и т.д.

Новость обновляется

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Днепр
Служба безопасности Украины
Канарские острова
Украина
Киев
Tesla
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