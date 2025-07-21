«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддержит обвинение по делу Молочного

Генеральный прокурор Руслан Кравченко будет поддерживать обвинение по делу сотрудника прокуратуры Андрея Молочного, который сбил женщину на улице Большой Васильковской в Киеве, для максимального наказания работника. Об этом он сообщил после заседания суда, на котором избрали меру пресечения для Андрея Молочного - содержание под стражей без права внесения залога, передает корреспондент УНН.

Сегодняшним заседанием по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей без применения альтернативной меры пресечения и без залога, мы, как сторона обвинения, довольны. Продолжаем работать и до отправления снова в суд и потом будем поддерживать государственное обвинение для осуществления одной цели - максимальное наказание - заявил Кравченко.

Он также рассказал, что решил поддерживать обвинение в суде для того, чтобы "ни у кого не было сомнений относительно прозрачности деятельности офиса Генерального прокурора и лично меня, как Генерального прокурора относительно этого поступка и относительно этого события".

Это позор для нашей системы, лично мне стыдно за работника нашей системы, поэтому хочу изменить мнение общества, что не все прокуроры такие, и если мы кто-то совершил в нашей системе уголовное правонарушение, то мы достойно будем действовать после этого - заявил Генпрокурор.

Кравченко указал, что это показательно для всех руководителей окружных прокуратур, а также областных, что руководители также входят в суд. "Надо ходить и делать свою работу. Поэтому это показательно и для наших руководителей, которые очень долгое время сидят в своих креслах и не ходят в суд, не представляют государственного обвинения", - добавил Кравченко.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному, который сбил женщину на улице Большой Васильковской в Киеве.