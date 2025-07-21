«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддержит обвинение по делу Молочного

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
Эксклюзив
09:08 • 1658 просмотра
Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
Эксклюзив
07:58 • 9774 просмотра
Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу
05:40 • 27632 просмотра
СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски в НАБУ: что известно
03:31 • 75039 просмотра
Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ
Эксклюзив
20 июля, 09:39 • 76824 просмотра
Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным
Эксклюзив
20 июля, 07:27 • 152970 просмотра
Одна из самых напряженных недель года: астропрогноз на 21–27 июля
19 июля, 21:47 • 148947 просмотра
Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
19 июля, 17:24 • 102565 просмотра
Зеленский заявил, что команда сейчас работает еще над одним обменом
19 июля, 14:56 • 65042 просмотра
Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений в правительстве
18 июля, 18:06 • 166517 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.3м/с
60%
743мм
Популярные новости
На Харьковщине мужчина ворвался в ТЦК и избил полицейского20 июля, 23:29 • 35758 просмотра
Атака на Харьков: 11 прилетов, поврежден жилой комплекс и инфраструктура, вспыхнули пожары20 июля, 23:44 • 35013 просмотра
Киев под массированной атакой: 50 вражеских БПЛА пытаются окружить столицу, раздаются взрывы21 июля, 00:30 • 44329 просмотра
Атака на Киев: пожары и разрушения в четырех районах, есть пострадавшие21 июля, 01:18 • 47585 просмотра
Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи06:20 • 29117 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 313778 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 234691 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 299365 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 316423 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 493601 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Юлия Свириденко
Линдси Грэм
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 70132 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 166515 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 186691 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 186539 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 189194 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Financial Times
Фокс Ньюс
Saab JAS 39 Gripen

«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддержит обвинение по делу Молочного

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко лично будет поддерживать обвинение по делу сотрудника прокуратуры Андрея Молочного, который сбил женщину в Киеве. Это сделано для обеспечения максимального наказания и прозрачности деятельности Офиса Генпрокурора.

«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддержит обвинение по делу Молочного

Генеральный прокурор Руслан Кравченко будет поддерживать обвинение по делу сотрудника прокуратуры Андрея Молочного, который сбил женщину на улице Большой Васильковской в Киеве, для максимального наказания работника. Об этом он сообщил после заседания суда, на котором избрали меру пресечения для Андрея Молочного - содержание под стражей без права внесения залога, передает корреспондент УНН.

Сегодняшним заседанием по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей без применения альтернативной меры пресечения и без залога, мы, как сторона обвинения, довольны. Продолжаем работать и до отправления снова в суд и потом будем поддерживать государственное обвинение для осуществления одной цели - максимальное наказание

- заявил Кравченко.

Он также рассказал, что решил поддерживать обвинение в суде для того, чтобы "ни у кого не было сомнений относительно прозрачности деятельности офиса Генерального прокурора и лично меня, как Генерального прокурора относительно этого поступка и относительно этого события".

Это позор для нашей системы, лично мне стыдно за работника нашей системы, поэтому хочу изменить мнение общества, что не все прокуроры такие, и если мы кто-то совершил в нашей системе уголовное правонарушение, то мы достойно будем действовать после этого

- заявил Генпрокурор.

Кравченко указал, что это показательно для всех руководителей окружных прокуратур, а также областных, что руководители также входят в суд. "Надо ходить и делать свою работу. Поэтому это показательно и для наших руководителей, которые очень долгое время сидят в своих креслах и не ходят в суд, не представляют государственного обвинения", - добавил Кравченко.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что Шевченковский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сотруднику прокуратуры Андрею Молочному, который сбил женщину на улице Большой Васильковской в Киеве.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9