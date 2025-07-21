"Щоб ні в кого не було сумніву щодо прозорості діяльності Офісу Генерального прокурора": Кравченко пояснив, чому особисто підтримає обвинувачення у справі Молочного

Генеральний прокурор Руслан Кравченко буде підтримувати обвинувачення у справі співробітника прокуратури Андрія Молочного, який збив жінку на вулиці Великій Васильківській у Києві, для максимальне покарання працівника. Про це він повідомив після засідання суду, на якому обрали запобіжний захід для Андрія Молочного - тримання під вартою без права внесення застави, передає кореспондент УНН.

Сьогоднішнім засіданням щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під варту без застосування альтернативного запобіжного заходу і без застави, ми, як сторона обвинувачення, задоволені. Продовжуємо працювати і до відправлення знову на суду і потім будемо підтримувати державне обвинувачення для здійснення однієї мети - максимальне покарання - заявив Кравченко.

Він також розповів, що вирішив підтримувати обвинувачення у суді для того, щоб "ні в кого не було сумніву щодо прозорості діяльності офісу Генерального прокурора і особисто мене, як Генерального прокурора щодо цього вчинку і щодо цієї події".

Це сором для нашої системи, особисто мені соромно за працівника нашої системи, тому хочу змінити думку суспільства, що не всі прокурори такі, і якщо ми хтось вчинив в нашій системі кримінальне правопорушення, то ми гідно будемо діяти після цього - заявив Генпрокурор.

Кравченко вказав, що це показово для всіх керівників окружних прокуратур, а також обласних, що керівники також входять в суд. "Треба ходити і робити свою роботу. Тому це показово і для наших керівників, які дуже довгий час сидять в своїх кріслах і не ходять до суду, не представляють державного обвинувачення", - додав Кравченко.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному, який збив жінку на вулиці Великій Васильківській у Києві.